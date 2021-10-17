Новий Lexus LX600 і затримка Tesla Roadster. Головне зі світу авто

Компанія Lexus представила позашляховик LX нового покоління, Ілон Маск розповів, чому Tesla Roadster не з'явиться раніше 2023 року, а Ford показав новий Tourneo Connect на базі Volkswagen Caddy.

Про головні новини зі світу автомобілів читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Представлено позашляховик Lexus LX нового покоління

Повнорозмірний позашляховик Lexus LX четвертого покоління відсвяткував світову прем'єру. Автомобіль, який є більш розкішною версією Toyota Land Cruiser 300, переїхав на нову платформу, отримав нові мотори і перевершив попередника за багатьма параметрами.

Уніфікація Lexus LX і Toyota Land Cruiser 300 означає використання єдиної модульної архітектури GA-F. Це дозволило новинці стати легше на 200 кг, а центр ваги було знижений. Цікаво, що на відміну від нового "Крузака", розкішний Lexus LX зберіг гідропневматичну підвіску,

Слідом за "трьохсоткою" новий Lexus LX також позбувся моторів V8, перейшовши на V-подібні "шістки". У гамі - дві версії. Дизельний Lexus LX 500d з двигуном об'ємом 3,3 л розвиває 300 к.с. і 700 Нм (у колишнього V8 4.5 було 272 к.с. і 650 Нм), а бензиновий Lexus LX 600 з мотором 3.4 має 415 к.с. і 650 Нм (раніше у атмосферного V8 було 367 к.с. і 530 Нм). Обидві модифікації оснащуються безальтернативним десятиступінчастим "автоматом".

Головна особливість інтер'єру - два дисплеї по центру передньої панелі, встановлені один над одним. Верхній діагоналлю 12,3 дюйма відповідає за мультимедіа та навігацію, нижній 8-дюймовий керує кліматом і режимами їзди. Також в гаммі вперше з'явилася чотиримісна версія з роздільними кріслами другого ряду. Вона отримала позначення VIP і на другому ряду має сенсорний дисплей в центральному підлокітнику і два екрани, розташованих в підголівниках передніх крісел.

Tesla Roadster затримується до 2023 року

Tesla Roadster з розгоном до 100 км/год всього за 1,9 секунди і максималкою понад 400 км/год був оголошений найшвидшим серійним електромобілем в світі ще до потрапляння на конвеєр. Але тепер Ілон Маск оголосив, що серійний випуск гучної новинки почнеться не раніше кінця 2023 року. Іншими словами, перші клієнти отримають свої машини в кращому випадку у 2024 році.

На щорічних зборах акціонерів глава Tesla повідомив, що головна причина затримки - дефіцит напівпровідників. "У цьому році ми постійно відчуваємо нестачу багатьох комплектуючих, не тільки мікросхем, - зазначив Ілон Маск. - Якби не це, ми б взагалі не змінювали плани випуску новинок".

Цікаво, що дефіцит мікрочіпів не завадив Теслі встановити черговий рекорд продажів. У III кварталі 2021 року компанія виробила 237 823 електромобіля, продала 241 300. Аналогічний період попереднього року Tesla завершила з результатом 201 250 проданих електромобілів.

Honda HR-V нового покоління дебютувала в Європі

Компактний кросовер Honda HR-V нового покоління почав продаватися в Європі. Новинка запропонована виключно з гібридною силовою установкою.

Силова установка складається з 1,5-літрового бензинового двигуна і електромотора, причому за замовчуванням машина їде на електротязі - бензиновий ДВС виконує роль генератора, а до приводу коліс підключається в обраних режимах. Бензиновий двигун розвиває 106 к.с., а сумарна віддача - 131 к.с. і 253 Нм. Паспортна витрата пального в місті становить всього 3,1 л / 100 км, а в змішаному режимі - 4,2 л / 100 км. Розгін до першої "сотні" - 10,7 секунди.

У Європі кросовер запропонований в трьох комплектаціях Elegance, Advance і Advance Style зі стартовою ціною 31 290 евро. В Україні новий HR-V з'явиться в лютому 2022 року, але прийом замовлень вже стартував, а ціни починаються з 957 тисяч гривень.

Представлено Ford Tourneo Connect нового покоління на базі Volkswagen Caddy

Компанія Ford представила нове покоління "каблучка" Tourneo Connect. Новинка спроектована в рамках альянсу концернів Ford і Volkswagen, створеного три роки тому. За великим рахунком новий Ford Tourneo Connect представляє собою перелицьований Volkswagen Caddy поточного покоління, представлений в 2020 році.

Tourneo Connect базується на тій же платформі MQB, що і Caddy, і в профіль практично від нього не відрізняється. Зате передня частина - повністю нова. Причому це стосується не тільки фар і решітки радіатора, але також крил і капота. У салоні відмінностей куди менше - за винятком керма Tourneo Connect копіює Caddy.

При складених і демонтованих задніх кріслах обсяг вантажного відсіку становить 2,6 або 3,1 кубічних метрів. Лінійка двигунів включає бензиновий EcoBoost 1.5 на 112 к.с., а також турбодизель EcoBlue 2.0 потужністю 110 і 120 к.с. Базова трансмісія - "механіка", за доплату запропоновано "робот" Powershift з подвійним зчепленням.

Попередній Connect поки не знімають з конвеєра - продовжиться випуск фургонів, адже новинка представлена тільки в пасажирському виконанні.

Mazda анонсувала п'ять нових кросоверів

Японський виробник оприлюднив плани розширення модельної лінійки в найближчі два роки. Компанія готує до випуску п'ять нових кросоверів, які призначені для різних ринків.

Компактна модель Mazda CX-50 не стане заміною CX-5, а розширить модельний ряд в США - саме для цього ринку призначена новинка. Виробництво почнеться вже в січні 2022 року на американському заводі Mazda. Також Північній Америці адресовані великі CX-70 і CX-90. Кросовер Mazda CX-90 стане флагманом модельної лінійки і замінить CX-9.

А ось Mazda CX-60 і CX-80 призначені для Європи і Японії. Обидві моделі будуть побудовані на єдиній модульній платформі й крім дизайну будуть відрізнятися місткістю: два і три ряди крісел відповідно.