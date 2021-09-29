Гібридний кросовер Honda HR-V з витратою пального 3 л/ 00 км отримав українські ціни

Кросовер Honda HR-V третього покоління на всіх європейських ринках, і на українському зокрема, запропонований виключно з гібридною силовою установкою. Силова установка складається з 1,5-літрового бензинового двигуна та електромотора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українське представництво Honda.

За замовчуванням машина приводиться в рух 131-сильним електромотором. Головним завданням "бензинки" є зарядка тягового акумулятора і допомога при інтенсивному розгоні.

Бензиновий атмосферний двигун розвиває 106 к.с. і працює по циклу Аткінсона. В місті автомобіль буде витрачати близько 3,1 літра на 100 км пробігу в змішаному режимі – 4,2 л/100 км. Щоб розігнатися з місця до 100 км/год, Honda HR-V потрібно 10,7 секунди.

В автомобілі, як і в гібридній Honda CR-V, відсутня коробка передач в традиційній формі. ДВС приєднаний до мотор-генератора, А той своєю чергою передає крутний момент електромотору «на колесах», який встановлений на передній осі. Система повного приводу для нової Honda недоступна.

На українському ринку новинка буде доступна в трьох комплектаціях: Elegance, Advance та Advance Style. Ціни на базову починаються з позначки в 956 900 грн. Топова версія коштує 1 119 900 грн. За цю суму покупці отримають Шкіряний салон, 9-дюймовий дисплей мультимедіа, двозонний клімат-контроль, електропривод кришки багажника та інше. Адаптивний круїз-контроль, світлодіодна оптика, система утримання в смузі, зчитування дорожніх знаків і багато іншого присутній вже в базовому виконанні.

За попередньою інформацією, гібридний кросовер Honda HR-V з'явиться в автосалонах українських дилерів у лютому-березні 2022 року.

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