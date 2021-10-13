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Нова Honda HR-V дебютувала в Європі

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Середа 13 жовтня 2021 15:28
Нова Honda HR-V дебютувала в Європі Кросовер Honda HR-V нового покоління (Фото: Honda)
Автор: Олександр Мороз

На європейському ринку кросовер Honda HR-V третього покоління доступний в трьох комплектаціях і з безальтернативною гібридною установкою.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.

Від попередника новинка відрізняється свіжим дизайном, переробленим інтер'єром і багатим базовим оснащенням. До переліку входять світлодіодні фари, 18-дюймові диски з шинами 225/50, вбудований задній спойлер, Комбіновані світлодіодні задні ліхтарі із суцільною світлодіодною смугою, парктроніки, камера заднього виду та інформаційно-розважальна система Honda Connect з 9-дюймовим екраном.

Нова Honda HR-V дебютувала в Європі

У топ-комплектаціях в список оснащення додані аудіосистема преміум-класу з 10 динаміками, бездротова зарядка для смартфона, двозонний клімат-контроль, електрохромне дзеркало заднього виду, а також двоколірне забарвлення кузова і рейлінги на даху.

Нова Honda HR-V дебютувала в Європі

Силовий агрегат безальтернативний: гібрид i-MMD на базі півторалітрового двигуна Аткінсона і електромотора сумарно видає 131 кінську силу і 253 Нм крутного моменту. Батарея розміщена не під підлогою салону, а в нижній частині багажника, що призвело до зменшення його обсягу на 32 відсотки в порівнянні з попередником - 319 літрів.

Нова Honda HR-V дебютувала в Європі

Європейським клієнтам кросовер запропонований в трьох комплектаціях: Elegance, Advance і Advance Style. Ціна стартують від 31 290 євро - трохи дорожче моделі другого покоління, що пояснюється більш складною силовою установкою.

Нагадаємо, що кросовер Honda HR-V з витратою 3 л / 100 км отримав українські ціни. Як і решті Європи модель запропонована з гібридною силовою установкою.

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