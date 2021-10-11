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Ілон Маск пояснив, чому Tesla Roadster затримується до 2024 року

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Понеділок 11 жовтня 2021 13:45
Ілон Маск пояснив, чому Tesla Roadster затримується до 2024 року Tesla Roadster (Фото: Tesla)
Автор: Олександр Мороз

Перший прототип родстера Tesla другого покоління був показаний ще у 2017 році, в запуск у виробництво планувався на 2020-й. Тепер же Ілон Маск оголосив, що в серію машина піде в кінці 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.com.

Завдяки розгону до 100 км/год всього за 1,9 секунди й заявленій максимальній швидкості понад 400 кілометрів на годину, новий Tesla Roadster був проголошений найшвидшим автомобілем у світі ще до відправки на конвеєр.

Ілон Маск пояснив, чому Tesla Roadster затримується до 2024 року

Спочатку Tesla планувала запуск Roadster у 2020-му, проте станом на сьогодні жодного зразка електричного суперкара не побудувала. А під час щорічних зборів акціонерів Tesla у 2021 році генеральний директор Ілон Маск повідомив свіжу інформацію про те, коли можна очікувати появи міфічного родстера, і пояснив, чому його запуск в серію постійно відкладається.

Ілон Маск пояснив, чому Tesla Roadster затримується до 2024 року

Маск сказав, що Tesla планує перенести виробництво Roadster, як і давно відкладається електричного магістральної вантажівки Semi ближче до кінця 2023 року. І пояснив затримку триваючими проблемами з постачанням комплектуючих і електроніки, які також змусили Tesla призупинити виробництво Cybertruck. Пікап, виробництво якого повинно було початися до кінця цього року, не з'явиться на ринку раніше 2023-го.

Ілон Маск пояснив, чому Tesla Roadster затримується до 2024 року

"Цього року була постійна нестача запчастин, - сказав глава Tesla. - Ми б взагалі не змінили плани випуску автомобілів, якби не були обмежені дефіцитом багатьох комплектуючих, не тільки мікросхем".

Цікаво, що нещодавно сам Маск спрогнозував, що дефіцит електроніки закінчиться вже до кінця цього року. Але тепер плани випуску змістилися до 2024-го.

Ілон Маск пояснив, чому Tesla Roadster затримується до 2024 року

Але є і хороші новини! До того часу, коли Roadster добереться до конвеєра, він матиме запас ходу на одній зарядці в майже 1000 кілометрів-завдяки новим акумуляторним елементам Tesla 4680. А з додатковими двигунами пакету SpaceX, родстер зможе прискоритися до сотні всього за 1,1 секунди.

Нагадаємо, що попри дефіцит напівпровідників, Tesla завершила третій квартал 2021 року з новим рекордом продажів. Компанія випустила і реалізувала 237,8 і 241,3 тисячі електромобілів відповідно.

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