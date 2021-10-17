Новый Lexus LX и задержка Tesla Roadster. Главное из мира авто

Компания Lexus представила внедорожник LX нового поколения, Илон Маск рассказал, почему Tesla Roadster не появится ранее 2023 года, а Ford показал новый Tourneo Connect на базе Volkswagen Caddy.
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Полноразмерный внедорожник Lexus LX четвертого поколения отпраздновал мировую премьеру. Автомобиль, являющийся более роскошной версией Toyota Land Cruiser 300, переехал на новую платформу, получил новые моторы и превзошел предшественника по многим параметрам.
Унификация Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300 означает использование единой модульной архитектуры GA-F. Это позволило новинке стать легче на 200 кг, а центр тяжести был снижен. Интересно, что в отличие от нового "Крузака", роскошный Lexus LX сохранил гидропневматическую подвеску,
Вслед за "трехсоткой" новый Lexus LX также лишился моторов V8, перейдся на V-образные "шестерки". В гамме - две версии. Дизельный Lexus LX 500d с двигателем объемом 3,3 л развивает 300 л.с. и 700 Нм (у прежнего V8 4.5 было 272 л.с. и 650 Нм), а бензиновый Lexus LX 600 с мотором 3.4 располагает 415 л.с. и 650 Нм (ранее у атмосферного V8 было 367 л.с. и 530 Нм). Обе модификации оснащаются безальтернативным десятиступенчатым "автоматом".
Главная особенность интерьера - два дисплея по центру передней панели, установленные друг над другом. Верхний диагональю 12,3 дюйма отвечает за мультимедию и навигацию, нижний 8-дюймовый управляет климатом и режимами езды. Также в гамме впервые появилась четырехместная версия с раздельными креслами второго ряда. Она получила обозначение VIP и на втором ряду имеет сенсорный дисплей в центральном подлокотнике и два экрана, расположенных в подголовниках передних кресел.
Tesla Roadster с разгоном до 100 км/ч всего за 1,9 секунды и максималкой более 400 км/ч был объявлен самым быстрым серийным электромобилем в мире еще до попадания на конвейер. Но теперь Илон Маск объявил, что серийный выпуск нашумевшей новинки начнется не ранее конца 2023 года. Иными словами, первые клиенты получат свои машины в лучшем случае в 2024 году.
На ежегодном собрании акционеров глава Tesla сообщил, что главная причина задержки - дефицит полупроводников. "В этом году мы постоянно испытываем нехватку многих комплектующих, не только микросхем, - отметил Илон Маск. - Если бы не этом, мы бы вообще не меняли планы выпуска новинок".
Интересно, что дефицит микрочипов не помешал Тесле установить очередной рекорд продаж. В III квартале 2021 года компания произвела 237 823 электромобиля, продала 241 300. Аналогичный период предыдущего года Tesla завершила с результатом 201 250 проданных электромобилей.
Компактный кроссовер Honda HR-V нового поколения начал продаваться в Европе. Новинка предложена исключительно с гибридным приводом.
Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора, причем по умолчанию машина едет на электротяге - бензиновый ДВС выполняет роль генератора, а к приводу колес подключается в избранных режимах. Бензиновый двигатель развивает 106 л.с., а суммарная отдача – 131 л.с. и 253 Нм. Паспортный расход топлива в городе составляет всего 3,1 л/100 км, а в смешанном режиме – 4,2 л/100 км. Разгон до первой "сотни" – 10,7 секунды.
В Европе кроссовер предложен в трех комплектациях Elegance, Advance и Advance Style со стартовой ценой 31 290 евро. В Украине новый HR-V появится в феврале 2022 года, но прием заказов уже стартовал, а цены начинаются с 957 тысяч гривен.
Компания Ford представила новое поколение "каблучка" Tourneo Connect. Новинка спроектирована в рамках альянса концернов Ford и Volkswagen, созданного три года назад. По большому счету новый Ford Tourneo Connect представляет собой перелицованный Volkswagen Caddy текущего поколения, представленный в 2020 году.
Tourneo Connect базируется на той же платформе MQB, что и Caddy, и в профиль практически от него неотличим. Зато передняя часть - полностью новая. Причем это касается не только фар и решетки радиатора, но также крыльев и капота. В салоне отличий куда меньше - за исключением руля Tourneo Connect копирует Caddy.
При сложенных и демонтированных задних креслах объем грузового отсека составляет 2,6 или 3,1 кубических метров. Линейка двигателей включает бензиновый EcoBoost 1.5 на 112 л.с., а также турбодизель EcoBlue 2.0 мощностью 110 и 120 л.с. Базовая трансмиссия - "механика", за доплату предложен "робот" Powershift с двойным сцеплением.
Предыдущий Connect пока не снимают с конвейера - продолжится выпуск фургонов, ведь новинка пока представлена только в пассажирском исполнении.
Японский производитель обнародовал планы расширения модельной линейки в ближайшие два года. Компания готовит к выпуску пять новых кроссоверов, которые предназначены для различных рынков. Поочередно будут представлены CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.
Компактная модель Mazda CX-50 не станет заменой CX-5, а расширит модельный ряд в США - именно для этого рынка предназначена новинка. Производство начнется уже в январе 2022 года на американском заводе Mazda. Также Северной Америке адресованы и большие CX-70 и CX-90. Кроссовер Mazda CX-90 станет флагманом модельной линейки и заменит CX-9.
А вот Mazda CX-60 и CX-80 предназначены для Европы и Японии. Обе модели будут построены на единой модульной платформе и помимо дизайна будут отличаться вместимостью: два и три ряда кресел соответственно.