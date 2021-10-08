П'ять кросоверів за два роки: Mazda анонсувала найближчі новинки

Mazda анонсувала нові моделі, які планує явити світу в наступні два роки. Модельна лінійка компанії поповниться кросоверами CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 і CX-90.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mazda.

Кросовер Mazda CX-50 розділить платформу з Mazda 3 і CX-30. Він буде доступний виключно на ринку США, його виробництво почнеться в січні 2022 року на заводі Mazda в Хантсвіллі, штат Алабама. CX-50 не є наступником нещодавно оновленого CX-5, а доповнить модельний ряд бренду.

Великі кросовери отримають нову модульну платформу. Mazda CX-60 і CX-80 отримають відповідно два і три ряди крісел. Вони розроблені для Європи та Японії. Навпаки, CX-70 і CX-90 будуть продаватися тільки на ринках Північної Америки. Флагманський кросовер Mazda CX-90 замінить CX-9.

Mazda має намір повністю електрифікувати весь свій модельний ряд до 2030 року. Mazda CX-60 і CX-80 отримають плагін-гібридні силові установки з чотирициліндровими бензиновими двигунами. Для них також будуть доступні рядні шестициліндрові двигуни сімейства Skyactiv-X і Skyactive-D. CX-70 і CX-90 оснастять шестициліндровими бензиновими двигунами з турбонаддувом.

Компанія також підтвердила, що MX-30 EV з роторним двигуном з'явиться світу в першій половині 2022 року.

Раніше ми писали, що в Україні почався дефіцит нових автомобілів. Зараз склади більшості українських автодилерів спорожніли.

Також ми провели тест-драйв Mazda CX-5. Кросовер другого покоління далеко не новачок на ринку, навіть з моменту останнього рестайлінгу пройшло вже два роки. Однак наприкінці серпня в Україні з'явилася оновлена машина.