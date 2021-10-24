Мінус Mazda CX-3, плюс новий конкурент Tesla Model S від Geely. Головне зі світу авто

Компанія Mazda припиняє випуск свого самого доступного кросовера CX-3, Ford представив оновлене сімейство Focus четвертого покоління. Компанія Geely під новим суббрендом Zeekr почала випуск преміального електромобіля, а тайванська Foxconn тепер буде не тільки займатися збиранням продукцыъ Apple, а й випускати електромобілі під власною маркою.

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Припиняється виробництво кросовера Mazda CX-3

Компактний кросовер Mazda CX-3, який був найбільш доступною моделлю класу SUV в гамі японської марки, знімають з виробництва. Автомобіль був представлений в 2014 році і з наступного року з'явився в США і Європі. Причина припинення випуску - низький попит.

Так, в США, пріоритетному для моделі ринку, щорічно продавалося менше 20 тисяч автомобілів. У Європі продажі були ще нижче. В результаті CX-3 йде в історію всього після шести років випуску.

Зараз прийом замовлень на CX-3 вже зупинено, а дилери по всьому світу дороспродають складські залишки. Останній екземпляр кросовера зійде з конвеєра в листопаді, а його місце займе купеподібний кросовер CX-30.

Новий Range Rover розсекречено до прем'єри

Наступного тижня, а саме 26 жовтня, відбудеться офіційна прем'єра преміального позашляховика Range Rover нового покоління. Сама компанія оприлюднила лише кілька тизерних фотографій, що частково дають уявлення про новинку, але в Мережу вже витекли знімки без ретуші.

Отже, новий Range Rover зовні залишився сам собою, зберігши впізнаваний силует. Серед дизайнерських новшевств слід зазначити прямокутний повітрозабірник на всю ширину переднього бампера і нове оформлення задньої частини кузова. Також автомобіль отримав панорамне скління. Роздільна двері багажника збережено.

Частково розсекречені і характеристики. Базова версія D250 отримає під капот дизельну "шістку" Ingenium потужністю 250 к.с., а дизельні модифікації D300 і D350 будуть оснащуватися більш потужними моторами. Також в гаммі будуть плагін-гібриди P400e і P500e та топ-версія P530 з двигуном V8.

Представлено оновлений Ford Focus

В Європі дебютував оновлений Focus четвертого покоління. Рестайлінг приніс сімейства хетчбеків та універсалів змінений дизайн та розширене оснащення.

Насамперед в око впадає перероблений передок з новою решеткію радіатора, бампером і фарами. Уже базові версії отримають повністю світлодіодну оптику, а за доплату доступні адаптивні фари. Модифікації Titanium, ST-Line і Active отримали додаткові відмінні елементи в зовнішності.

В інтер'єрі на додаток до 12,3-дюймової цифрової панелі приладів з'явилася мультимедійна система Sync 4 з сенсорним екраном діагоналлю 13,2 дюйма. Вона підтримує бездротову інтеграцію смартфонів через Android Auto і Apple CarPlay.

У гамі моторів є бензинові 1,0-літрові агрегати EcoBoost потужністю 98 і 123 к.с., а також дизельні EcoBlue об'ємом 1,5 літра на 94 або 118 кінських сил. Для гібридних версій з бензиновими двигунами EcoBoost потужністю 123 і 153 к.с. передбачена нова семиступінчаста роботизована трансмісія з подвійним зчепленням.

Geely почала випуск конкурента Tesla Model S

У Китаї почався серійний випуск нового електромобіля Zeekr 001. Новий преміальний суббренд Zeekr був створений компанією Geely спеціально для випуску електромобілів, які б могли скласти конкуренцію продукції Tesla.

Zeekr 001 оснащено двома електромоторами сумарною віддачею 544 л.с. і 768 Нм. Розгін до першої "сотні" - 3,8 секунди. Тягова батарея має ємність 100 кВт* од і забезпечує запас ходу 526-712 км по циклу NEDC. При підключенні до потужного 360-кіловатного терміналу постійного струму зарядка батареї від 10 до 80% триватиме всього півгодини.

Поставки новинки покупцям вже почалися, а ціна Zeekr 001 в залежності від комлектации становить 43-55 тисяч доларів. Поки продажі розгорнуто тільки в Китаї, про експорті на інші ринку компанія не повідомляє.

Виробник продукції Apple запустив власний автомобільний бренд

Тайванська компанія Foxconn, яка є основним світовим збирачем продукції Apple, запустила власний автомобільний бренд. Він отримав назву Foxconn.

Поки що представлені три коцептуальние моделі - кросовер Model C, седан Model Е і середньорозмірний електробус Model Т. Як видно, назви машин перегукуються з неймінгом Tesla.

Першим у виробництво вже у 2022 році піде електробус Model Т. Він може проїжджати на одному заряді близько 400 км і розвиває швидкість до 120 кмг/год. Поява серійного кросовера Model C обіцяна в 2023 році. У цієї машини довжиною 4,6 м розгін до 100 км/год за 3,8 секунди і батарея, що забезпечує запас ходу 700 км.

Найцікавіший з конструктивної точки зору є седан Model E. Цей електромобіль з дизайном розробки ательє Pininfarina вирізняється елегантним виглядом, відмінною аеродинамікою (Сх = 0,22), а на кузові розміщено кілька світлових екранів. Як пояснюють розробники, екрани призначені для комунікації із зовнішнім світом - на них можуть виводиться сигнали про напрямок руху машини, які допоможуть зорієнтуватися пішоходам і велосипедистам. Дата початку серійного випуску Foxtron Model E поки не позначена.