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Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S

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Середа 20 жовтня 2021 15:23
Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S Перші серійні електромобілі Zeekr 001 (Фото: Zeekr)
Автор: Вадим Добровольский

У Китаї стартувало виробництво електромобіля Zeekr 001. Це новий преміальний суббренд Geely, створений для випуску преміальних електромобілів, здатних конкурувати з Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Zeekr.

Електромобілі Zeekr випускаються на новому заводі в регіоні німб, що відрізняється високим рівнем технологічності. Наприклад, на всій території підприємства діє мережа 5G, а 300 роботів виконують основні складальні операції. Крім того, клієнт може відстежувати в реальному часі збирання своєї машини, для чого на основних технологічних ділянках встановлено відеокамери.

Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S

Конструктивно Zeekr 001 має двомоторну силову установку і тягову батарею на 100 кВт*год. Сумарна віддача становить 544 к.с. і 768 Нм, розгін до 100 км/год - за 3,8 секунди. На зарядку батареии 10 до 80 відсотків знадобиться півгодини при підключенні до потужного (360 кВт) терміналу построянного струму.

Заявлений запас ходу - від 526 до 712 кілометрів залежно від режиму руху. Заміри виконані по циклу NEDC, який вже застарів, але все ще використовується в Китаї. При вимірюванні за загальноприйнятим реалістичним циклом WLTP запас ходу буде трохи менше.

Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model SДля Zeekr 001 передбачено три рівні оснащення, які за ціною варіюються від 281 до 360 тисяч юанів (43-55 тисяч доллавров). Поставки клієнтам перших випущених машин почнуться вже 23 жовтня.

Нагадаємо, найбільший виробник iPhone представив три електромобіля. Компанія Foxconn, відома як основний збирач продукції Apple, запустила власний автомобільний бренд і в 2022 році почне серійний випуск електричних седана, кросовера і автобуса.

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