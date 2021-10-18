ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Величезний дисплей і нова оптика: представлено оновлений Ford Focus

Новость на русском →
Понеділок 18 жовтня 2021 16:35
Величезний дисплей і нова оптика: представлено оновлений Ford Focus Фото: оновлений Ford Focus (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Ford оновив Focus - одну з найпопулярніших моделей у своїй лінійці. Машина отримала найбільший в класі монітор мульімедійної системи діагоналлю 13,2 дюйма, і сам інфотеймент Ford SYNC 4 отримав кілька нових функцій.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ford.

Ford заявляє, що з оновленим Focus показує всьому світу нову ітерацію філософії дизайну компанії, орієнтовану на водія. Тепер навіть в базовій комплектації автомобіль оснащений світлодіодними фарами з вбудованими "протитуманками".

Ford також постарався стилістично розділити різні версії Focus. Так, машини в комплектації Titanium отримали решітку радіатора з глянцевою хромованою окантовкою і горизонтальними перекладинами.

Величезний дисплей і нова оптика: представлено оновлений Ford FocusST-Line оснастили глянсовою чорною решіткою радіатора. Кросоверне виконання Active можна відрізнити по вертикальних перегородках решітки радіатора і пластиковому обвісу, а топовий пакет Vignale тепер відрізнимо завдяки новій сатинованої обробкою решітки радіатора.

Головна технічна особливість оновлення - це поява семиступінчастою роботизованою трансмісії з подвійним зчепленням. Тепер цією коробкою передач оснащуються всі Focus з гібридними чотирициліндровими двигунами EcoBoost потужністю 123 і 153 к.с.

Величезний дисплей і нова оптика: представлено оновлений Ford FocusУ лінійці моторів також присутні турбовані 1,0-літрові трициліндрові "бензинки" EcoBoost потужністю 98 і 123 к.с. Честь дизельних двигунів відстоює Ford EcoBlue об'ємом 1,5 літра на 94, або 118 к.с.

Величезний дисплей і нова оптика: представлено оновлений Ford FocusОновлений Focus також оснастили новітньою комунікаційною системою Ford Sync 4 з доступом до онлайн-сервісів, можливістю приймати оновлення по бездротовій мережі, а також великим 13,2-дюймовим центральним сенсорним екраном. Ford також відмовився від фізичних регуляторів мікроклімату на користь сенсорних кнопок.

Величезний дисплей і нова оптика: представлено оновлений Ford FocusПродажі оновленого Ford Focus почнуться у всій Європі в першому кварталі 2022 року. Українські ціни на новинку будуть оголошені ближче до старту продажів.

Нагадаємо, що Lancia відродить легендарну модель Delta в образі електромобіля. Електричний хетчбек побудують на архітектурі STLA Medium.

Також ми писали, що Jeep і RAM покажуть п'ять незвичайних позашляховиків на виставці SEMA. Mopar зберігає деталі про новинки в секреті, але представив по одному зображенню кожного автомобіля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору