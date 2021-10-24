Минус Mazda CX-3, плюс новый конкурент Tesla Model S от Geely. Главное из мира авто

Компания Mazda прекращает выпуск своего самого доступного кроссовера CX-3, Ford представил обновленное семейство Focus четвертого поколения. Компания Geely под новым суббрендом Zeekr начала выпуск премиального электромобиля, а тайваньская Foxconn теперь будет не только заниматься сборкой продукции Apple, а и выпускать электромобили под собственной маркой.

О главных новостях из мира автомобилей читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Прекращается производство кроссовера Mazda CX-3

Компактный кроссовер Mazda CX-3, который являлся самой доступной моделью класса SUV в гамме японской марки, снимают с производства. Автомобиль был представлен в 2014 году и со следующего года появился в США и Европе. Причина прекращения выпуска - низкий спрос.

Так, в США, приоритетном для модели рынке, ежегодно продавалось менее 20 тысяч автомобилей. В Европе продажи были еще ниже. В итоге CX-3 уходит в историю всего после шести лет выпуска.

Сейчас прием заказов на CX-3 уже остановлен, а дилеры по всему миру дораспродают складские остатки. Последний экземпляр кроссовера сойдет с конвейера в ноябре, а его место займет купеобразный кроссовер CX-30.

Новый Range Rover рассекречен до премьеры

На следующей неделе, а именно 26 октября, состоится официальная премьера премиального внедорожника Range Rover нового поколения. Сама компания обнародовала лишь несколько тизерных фотографий, частично дающих представление о новинке, но в Сеть уже утекли снимки без ретуши.

Итак, новый Range Rover внешне остался сам собой, сохранив узнаваемый силуэт. Среди дизайнерских новшевств следует отметить прямоугольный воздухозаборник во всю ширину переднего бампера и новое оформление задней части кузова. Также автомобиль получил панорамное остекление. Раздельная дверь багажника сохранена.

Частично рассекречены и характеристики. Базовая версия D250 получит под капот дизельную "шестеркой" Ingenium мощностью 250 л.с., а дизельные модификации D300 и D350 будут оснащаться более мощные моторы. Также в гамме будут плагин-гибриды P400e и P500e и топ-версия P530 с двигателем V8.

Представлен обновленный Ford Focus

В Европе дебютировал обновленный Focus четвертого поколения. Рестайлинг принес семейству хэтчбеков и универсалов измененный дизайн и расширенное оснащение.

Первым делом в глаза бросается переработанный передок с новой решеткой радиатора, бампером и фарами. Уже базовые версии получат полностью светодиодную оптику, а за доплату доступны адаптивные фары. Модификации Titanium, ST-Line и Active получили дополнительные отличительные элементы во внешности.

В интерьере в дополнение к 12,3-дюймовой цифровой приборке появилась мультимедийная система Sync 4 с сенсорным экраном диагональю 13,2 дюйма. Она поддерживает беспроводную интеграцию смартфонов через Android Auto и Apple CarPlay.

В гамме моторов есть бензиновые 1,0-литровые агрегаты EcoBoost мощностью 98 и 123 л.с., а также дизельные EcoBlue объемом 1,5 литра на 94 или 118 лошадиных сил. Для гибридных версий с бензиновыми двигателями EcoBoost мощностью 123 и 153 л.с. предусмотрена новая семиступенчатая ​роботизированная ​трансмиссия с двойным сцеплением.

Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S

В Китае начался серийный выпуск нового электромобиля Zeekr 001. Новый премиальный суббренд Zeekr был создан компанией Geely специально для выпуска электромобилей, которые бы могли составить конкуренцию продукции Tesla.

Zeekr 001 оснащен двумя электромоторами суммарной отдачей 544 л.с. и 768 Нм. Разгон до первой "сотни" - 3,8 секунды. Тяговая батарея имеет емкооть 100 кВт*ч и обеспечивает запас хода 526-712 км по циклу NEDC. При подключении к мощному 360-киловаттному терминалу постоянного тока зарядка батареи от 10 до 80% займет всего полчаса.

Поставки новинки покупателям уже начались, а цена Zeekr 001 в зависимости от комлектации составляет 43-55 тысяч долларов. Пока продажи развернуты только в Китае, о экспорте на другие рынке компания не сообщает.

Сборщик продукции Apple запустил собственный автомобильный бренд

Тайваньская компания Foxconn, которая является основным мировым сборщик продукции Apple, запустила собственный автомобильный бренд. Он получил название Foxtron.

Пока представлены три коцептуальные модели - кроссовер Model C, седан Model Е и среднеразмерный электробус Model Т. Как видно, названия машин перекликаются с неймингом Tesla.

Первым в производство уже в 2022 году пойдет электробус Model Т. Он может проезжать на одном заряде около 400 км и развивает скорость до 120 км/ч. Появление серийного кроссовера Model C обещано в 2023 году. У этой машины длиной 4,6 м разгон до 100 км/ч за 3,8 секунды и батарея, обеспечивающая запас хода 700 км.

Наиболее интересен с конструктивной точки зрения седан Model E. Этот электромобиль с дизайном разработки ателье Pininfarina отличается элегантным обликом, отличной аэродинамикой (Сх=0,22), а на кузове размещены несколько световых экранов. Как объясняют разработчики, экраны предназначены для коммуникации с внешним миром - на них могут выводится сигналы о направлении движения машины, которые помогут сориентироваться пешеходам и велосипедистам. Дата начала серийного выпуска Foxtron Model E пока не обозначена.