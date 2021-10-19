ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Tesla посунься: найбільший виробник iPhone представив три електромобіля

Новость на русском →
Вівторок 19 жовтня 2021 09:39
Tesla посунься: найбільший виробник iPhone представив три електромобіля Фото: Foxconn Model Е (bloomberg.com)
Автор: Константин Широкун

Тайванська компанія Foxconn, відома як основний збирач продукції Apple, запускає власний автомобільний бренд. Представлені три електромобіля, випуск яких почнеться в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Foxconn.

Власний автомобільний бренд Foxconn отримав назву Foxtron, а в гамі спочатку плануються кросовер Model C, середньорозмірний електробус Model Т і седан Model Е. Неймінг перегукується з назвами моделей Tesla, а серійній випуск планується почати вже в наступному році.

Foxtron Model C - це середньорозмірний кросовер з одним з кращих показників коефіцієнта аеродинамічного опору в класі. Сх дорівнює всього 0,27. Маючи 4640 мм в довжину, і колісну базу в 2860 мм, електромобіль готовий розмістити в своєму салоні до семи осіб. Повідомляється, що Model C зможе розганятися від 0 до 100 км/год всього за 3,8 секунди. Кросовер також повинен мати запас ходу на одному заряді батареї близько 700 км.

Tesla посунься: найбільший виробник iPhone представив три електромобіляСедан Model E був розроблений спільно з ательє Pininfarina. Машина отримала віртуальні бічні дзеркала заднього виду, виразне оперення і вентиляційні отвори на передніх крилах. Сам Foxconn називає новинку технологічно інноваційним флагманським седаном.

Tesla посунься: найбільший виробник iPhone представив три електромобіляЕлектрокар також може похвалитися масивним панорамним скляним дахом і заднім рядом, який трансформується в мобільний офіс з висувним монітором, столиком для ноутбука і пр. анонсовано, що седан отримає силову установку з віддачею в 740 кінських сил.

Tesla посунься: найбільший виробник iPhone представив три електромобіляЗавдяки запасу потужності машина зможе досягати 100 км/год з місця всього за 2,8 секунди. За попередньою інформацією, на одному заряді батареї новинка зможе проїжджати до 750 км.

Tesla посунься: найбільший виробник iPhone представив три електромобіляПро новий електробус Model Т відомо найменше. Повідомляється, що міський автобус здатний проїжджати близько 400 км на одному заряді батареї, а його максимальна швидкість – 120 км/ч. Заявлено, що в серію новинки підуть вже в наступному році.

Tesla посунься: найбільший виробник iPhone представив три електромобіля

Всі моделі розроблені в партнерстві з тайванькой компанією Yulon Motor, яка випускає автомобілі під брендом Luxgen, а також здійснює складання моделей Nissan і Mitsubishi для місцевого ринку ринку. Заявлено, що в електромобілях Foxtron використовується програмне забезпечення Foxconn з відкритим вихідним кодом і апаратна платформа MIH Consortium.

Раніше повідомлялося, що Honda бере курс на електромобілі. Головними ринками для прийдешніх електромобілів Honda бачить ринки США і Китаю.

Також ми писали, що найбільший виробник автомобільного пластику вимагає мільйонні компенсації від автовиробників. Брак мікрочіпів змусив їх скорочувати обсяг випуску машин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору