Tesla посунься: найбільший виробник iPhone представив три електромобіля

Тайванська компанія Foxconn, відома як основний збирач продукції Apple, запускає власний автомобільний бренд. Представлені три електромобіля, випуск яких почнеться в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Foxconn.

Власний автомобільний бренд Foxconn отримав назву Foxtron, а в гамі спочатку плануються кросовер Model C, середньорозмірний електробус Model Т і седан Model Е. Неймінг перегукується з назвами моделей Tesla, а серійній випуск планується почати вже в наступному році.

Foxtron Model C - це середньорозмірний кросовер з одним з кращих показників коефіцієнта аеродинамічного опору в класі. Сх дорівнює всього 0,27. Маючи 4640 мм в довжину, і колісну базу в 2860 мм, електромобіль готовий розмістити в своєму салоні до семи осіб. Повідомляється, що Model C зможе розганятися від 0 до 100 км/год всього за 3,8 секунди. Кросовер також повинен мати запас ходу на одному заряді батареї близько 700 км.

Седан Model E був розроблений спільно з ательє Pininfarina. Машина отримала віртуальні бічні дзеркала заднього виду, виразне оперення і вентиляційні отвори на передніх крилах. Сам Foxconn називає новинку технологічно інноваційним флагманським седаном.

Електрокар також може похвалитися масивним панорамним скляним дахом і заднім рядом, який трансформується в мобільний офіс з висувним монітором, столиком для ноутбука і пр. анонсовано, що седан отримає силову установку з віддачею в 740 кінських сил.

Завдяки запасу потужності машина зможе досягати 100 км/год з місця всього за 2,8 секунди. За попередньою інформацією, на одному заряді батареї новинка зможе проїжджати до 750 км.

Про новий електробус Model Т відомо найменше. Повідомляється, що міський автобус здатний проїжджати близько 400 км на одному заряді батареї, а його максимальна швидкість – 120 км/ч. Заявлено, що в серію новинки підуть вже в наступному році.

Всі моделі розроблені в партнерстві з тайванькой компанією Yulon Motor, яка випускає автомобілі під брендом Luxgen, а також здійснює складання моделей Nissan і Mitsubishi для місцевого ринку ринку. Заявлено, що в електромобілях Foxtron використовується програмне забезпечення Foxconn з відкритим вихідним кодом і апаратна платформа MIH Consortium.

Раніше повідомлялося, що Honda бере курс на електромобілі. Головними ринками для прийдешніх електромобілів Honda бачить ринки США і Китаю.

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