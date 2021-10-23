Mazda знімає з виробництва свій найдоступніший кросовер

Mazda скорочує свою модельну лінійку і знімає з виробництва кросовер СХ-3. Машина випускалася всього кілька років і не матиме прямого спадкоємця.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor.Es.

Mazda CX-3 була офіційно представлена в листопаді 2014 року на автосалоні в Лос-Анджелесі і в 2015-му з'явилася у всіх європейських дилерів. Причина зняття моделі з виробництва проста і банальна-низький попит. На наймасовішому для "трійки" ринку - в США - продавалося менше 20 тисяч штук щорічно.

Прийом замовлень на СХ-3 вже призупинено. Останні екземпляри японського автомобіля зберуть в листопаді 2021 року. У Mazda впевнені, що купеподібний CX-30, який залишається у виробництві, чудово замінить модель, що полишає ринок.

Нагадаємо, що на українському ринку Mazda CX-3 пропонувалася з двома 2,0-літровими бензиновими моторами Skyactiv-G потужністю 121 або 150 кінських сил. Сьогодні можна придбати лише менш потужну версію з приводом на передню вісь. Європейським покупцям також був доступний 115-сильний турбодизель Skyactiv-D об'ємом 1,8 літра.

Нагадаємо, що у США відбудеться перша в світі гонка безпілотних автомобілів. За гонкою спостерігатимуть глядачі, а переможець отримає приз в 1 мільйон доларів.

Раніше повідомлялося, що Opel виплатив 65 млн євро за маніпуляціями зі шкідливими викидами. Це дозволило компанії уникнути судового розгляду.