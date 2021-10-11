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Илон Маск объяснил, почему Tesla Roadster задерживается до 2024 года

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Понедельник 11 октября 2021 13:45
Илон Маск объяснил, почему Tesla Roadster задерживается до 2024 года Tesla Roadster (Фото: Tesla)
Автор: Александр Мороз

Первый прототип родстера Tesla второго поколения был показан еще в 2017 году, в запуск в производство планировался на 2020-й. Теперь же Илон Маск объявил, что в серию машина пойдет в конце 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.com.

Благодаря разгону до 100 км/ч всего за 1,9 секунды и заявленной максимальной скорости более 400 километров в час, новый Tesla Roadster был провозглашен самым быстрым автомобилем в мире еще до отправки на конвейер.

Илон Маск объяснил, почему Tesla Roadster задерживается до 2024 года

Первоначально Tesla планировала запуск Roadster в 2020-м, однако на сегодня ни один образец электрического суперкара так и не построен. А во время ежегодного собрания акционеров Tesla генеральный директор Илон Маск сообщил свежую информацию о том, когда можно ожидать появления мифического родстера, и объяснил, почему его запуск в серию постоянно откладывается.

Илон Маск объяснил, почему Tesla Roadster задерживается до 2024 года

Маск сказал, что Tesla планирует перенести производство Roadster, как и давно откладываемого электрического магистрального грузовика Semi ближе к концу 2023 года. И объяснил задержку продолжающимися проблемами с поставками комплектующих и электроники, которые также вынудили Tesla приостановить производство Cybertruck. Пикап, производство которого должно было начаться до конца этого года, не появится на рынке ранее 2023-го.

Илон Маск объяснил, почему Tesla Roadster задерживается до 2024 года

"В этом году была постоянная нехватка запчастей, - сказал глава Tesla - Мы бы вообще не изменили планы выпуска автомобилей, если бы не были ограничены дефицитом многих комплектующих, не только микросхем".

Интересно, что недавно сам Маск спрогнозировал, что дефицит электроники закончится уже к концу этого года. Но теперь планы выпуска сместились до 2024-го.

Илон Маск объяснил, почему Tesla Roadster задерживается до 2024 года

Но есть и хорошие новости! К тому времени, когда Roadster доберется до конвейера, он будет иметь запас хода на одной зарядке в почти 1000 километров – благодаря новым аккумуляторным элементам Tesla 4680. А с дополнительными двигателями пакета SpaceX, родстер сможет ускориться до сотни всего за 1,1 секунды.

Напомним, что несмотря на дефицит полупроводников, Tesla завершила третий квартал 2021 года с новым рекордом продаж. Компания выпустила и реализовала 237,8 и 241,3 тысячи электромобилей соответственно.

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