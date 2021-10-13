Новая Honda HR-V дебютировала в Европе

На европейском рынке кроссовер Honda HR-V третьего поколения доступен в трех комплектациях и с безальтернативной гибридной установкой.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Honda.

От предшественника новинка отличается свежим дизайном, переработанным интерьером и богатым базовым оснащением. В перечень входят светодиодные фары, 18-дюймовые диски с шинами 225/50, встроенный задний спойлер, комбинированные светодиодные задние фонари со сплошной светодиодной полосой, парктроники, камера заднего вида, электронный стояночный тормоз и информационно-развлекательная система Honda Connect с 9-дюймовым экраном.

В топ-комплектациях в список оснащения добавлены аудиосистема премиум-класса с 10 динамиками, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, электрохромное зеркало заднего вида, а также двухцветный окрас кузова и рейлинги на крыше.

Силовой агрегат безальтернативный: гибрид i-MMD на базе полуторалитрового двигателя Аткинсона и электромотора суммарно выдает 131 лошадиную силу и 253 Нм крутящего момента. Батарея размещена не под полом салона, а в нижней части багажника, что привело к уменьшению его объема на 32 процента по сравнению с предшественником - 319 литров.

Европейским клиентам кроссовер предложен в трех комплектациях: Elegance, Advance и Advance Style. Цена стартуют от 31 290 евро - немного дороже модели второго поколения, что объясняется более сложной силовой установкой.

Напомним, что кроссовер Honda HR-V с расходом 3 л/100 км получил украинские цены. Как и остальной Европе модель предложена с гибридной силовой установкой.