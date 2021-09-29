Гибридный кроссовер Honda HR-V с расходом 3 л/100 км получил украинские цены

Кроссовер Honda HR-V третьего поколения на всех европейских рынках, и на украинском в частности, предложен исключительно с гибридной силовой установкой. Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинское представительство Honda.

По умолчанию машина приводится в движение 131-сильным электромотором. Главной задачей "бензинки" является зарядка тягового аккумулятора и помощь при интенсивном разгоне.

Бензиновый атмосферный двигатель развивает 106 л.с. и работает по циклу Аткинсона. В городе автомобиль будет расходовать около 3,1 литра на 100 км пробега, в смешанном режиме – 4,2 л/100 км. Чтобы разогнаться с места до 100 км/ч, Honda HR-V потребуется 10,7 секунды.

В автомобиле, как и в гибридной Honda CR-V, отсутствует коробка передач в традиционной форме. ДВС присоединен к мотор-генератору, а тот в свою очередь передает крутящий момент электромотору «на колесах», который установлен на передней оси. Система полного привода для новой Honda недоступна.

На украинском рынке новинка будет доступна в трех комплектациях: Elegance, Advance та Advance Style. Цены на базовую начинаются с отметки в 956 900 грн. Топовая версия стоит 1 119 900 грн. За эту сумму покупатели получат кожаный салон, 9-дюймовый дисплей мультимедиа, двухзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника и пр. Адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, система удержания в полосе, считывание дорожных знаков и многое другое присутствует уже в базовом исполнении.

По предварительной информации, гибридный кроссовер Honda HR-V появится в автосалонах украинских дилеров в феврале-марте 2022 года.

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