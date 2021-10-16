Дитя глобализации: представлен Ford Tourneo Connect нового поколения на базе VW Caddy

Представлен Ford Tourneo Connect нового поколения. С первого взгляда нетрудно заметить схожесть новинки с Volkswagen Caddy - машины построены на одной платформе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Ford.

Ford Tourneo Connect – это пассажирская версия легких коммерческих автомобилей Tourneo. Как и другие новые модели Ford, новый Tourneo Connect доступен в вариантах Active, Trend, Titanium и Sport. Машина доступна в двух вариантах длины кузова и с пяти-, или семиместным салоном.

Ford Tourneo Connect делит платформу MQB, интерьер и большинство панелей кузова с Volkswagen Caddy текущего поколения, представленным в 2020 году. Профили родственных машин выглядят почти идентично.

Передняя часть Tourneo Connect получила увеличенную решетку радиатора, более рельефный капот, новые светодиодные фары и пр.

В салоне также много общего с Caddy. Базовая версия Trend получает 8,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, в то время как комплектации Titanium, Sport и Active оснащены более крупным 10-дюймовым мультимедийным устройством с навигацией.

В зависимости от версии, при сложенных и демонтированных задних креслах объем грузового отсека составляет 2,6, или 3,1 кубических метров. Кроме того, сиденье переднего пассажира можно сложить, что позволяет перевозить предметы длиной до 3 метров.

Линейка двигателей состоит из 1,5-литрового бензинового EcoBoost мощностью 112 л.с., а также 2,0-литрового турбодизеля EcoBlue в двух вариантах мощности – на 110 и 120 л.с. По умолчанию автомобиль оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач. В качестве опции доступна и семиступенчатая автоматическая трансмиссия Powershift с двойным сцеплением.

Интересно то, что Tourneo Connect впервые получил полноприводную версию. Машина с 4х4 доступна исключительно в сочетании с 2,0-литровым дизельным двигателем и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Ford начнет принимать заказы на новый Tourneo Connect на всех европейских рынках в начале 2022 года, а первые поставки запланированы на весну 2022 года.

Напомним, первому сенсорному дисплею в автомобиле исполнилось 35 лет. Graphic Control Center от Buick представлял собой электронно-лучевую трубку с простым черно-зеленым экраном.

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