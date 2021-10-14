Круче Land Cruiser 300: представлен роскошный внедорожник Lexus LX нового поколения

Компания Lexus официально представила внедорожник Lexus LX четвертого поколения. Автомобиль построен на новой платформе, лишился двигателей V8 и превзошел предшественника по многим параметрам.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Lexus.

Благодаря модульной архитектуре GA-F, на базе которой построен и Toyota Land Cruiser 300, новый Lexus LX 2022 "похудел" на 200 килограммов и получил более низкий центр тяжести. Колесная база в 2850 мм, а также углы въезда, съезда и рампы в сравнении с предшественником не изменились.

В отличие от нового "Крузака", роскошный внедорожник сохранил гидропневматическую подвеску, что положительно скажется на ездовом комфорте. Скорость подъема и опускания кузова увеличилась, а ход подвески на отбой увеличен на 20 мм - до 145 миллиметров. Дорожный просвет фиксированный - 225 мм.

Впервые внедорожник обзавелся версией F Sport с более жесткой подвеской и задним самоблокирующимся дифференциалом Torsen.

Светодиодная головная оптика нового Лексуса получила фирменную систему адаптивного управления BladeScan AHS, задние фонари по последней моде соединены светящейся перемычкой.

В интерьере в глаза бросаются два дисплея по центру передней панели. Верхний "этаж" на 12,3 дюйма отвечает за мультимедию и навигацию, нижний управляет климатом и режимами езды.

Также впервые предложена еще более роскошная модификация внедорожника VIP – с четырехместным салоном и раздельными сиденьями заднего ряда. Кроме того, к услугам задних пассажиров - сенсорный дисплей в центральном подлокотнике и два экрана, расположенных на подголовниках передних кресел.

Под капотом - маленькая революция: вслед за Тойотой новый внедорожник Lexus LX 2022 лишился двигателей V8 в пользу битурбомоторов V6 нового поколения. Бензиновая "турбошестерка" объемом 3,4 литра развивает 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В паре с ней работает десятидиапазонный "автомат". Дизельный Lexus LX 500d оснащен 3,3-литровым агрегатом с отдачей 300 л.с. и 700 Нм .

Новый Lexus LX 2022 поступит в продажу в начале следующего года. Комплектации и цены для Украины пока не озвучены. Текущая генерация флагманского внедорожника стоит у нас от 3 млн гривен.

Напомним, что Toyota откладывает выпуск нового Land Cruiser Prado. Изначально презентация следующей генерации Toyota Land Cruiser Prado была запланировала на 2023 год.