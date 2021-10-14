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Круче Land Cruiser 300: представлен роскошный внедорожник Lexus LX нового поколения

Новина українською →
Четверг 14 октября 2021 11:27
Круче Land Cruiser 300: представлен роскошный внедорожник Lexus LX нового поколения Новый lexus LX (lexus.com)
Автор: Александр Мороз

Компания Lexus официально представила внедорожник Lexus LX четвертого поколения. Автомобиль построен на новой платформе, лишился двигателей V8 и превзошел предшественника по многим параметрам.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Lexus.

Круче Land Cruiser 300: представлен роскошный внедорожник Lexus LX нового поколения

Благодаря модульной архитектуре GA-F, на базе которой построен и Toyota Land Cruiser 300, новый Lexus LX 2022 "похудел" на 200 килограммов и получил более низкий центр тяжести. Колесная база в 2850 мм, а также углы въезда, съезда и рампы в сравнении с предшественником не изменились.

Круче Land Cruiser 300: представлен роскошный внедорожник Lexus LX нового поколения

В отличие от нового "Крузака", роскошный внедорожник сохранил гидропневматическую подвеску, что положительно скажется на ездовом комфорте. Скорость подъема и опускания кузова увеличилась, а ход подвески на отбой увеличен на 20 мм - до 145 миллиметров. Дорожный просвет фиксированный - 225 мм.

Впервые внедорожник обзавелся версией F Sport с более жесткой подвеской и задним самоблокирующимся дифференциалом Torsen.

Круче Land Cruiser 300: представлен роскошный внедорожник Lexus LX нового поколения

Светодиодная головная оптика нового Лексуса получила фирменную систему адаптивного управления BladeScan AHS, задние фонари по последней моде соединены светящейся перемычкой.

Круче Land Cruiser 300: представлен роскошный внедорожник Lexus LX нового поколения

В интерьере в глаза бросаются два дисплея по центру передней панели. Верхний "этаж" на 12,3 дюйма отвечает за мультимедию и навигацию, нижний управляет климатом и режимами езды.

Круче Land Cruiser 300: представлен роскошный внедорожник Lexus LX нового поколения

Также впервые предложена еще более роскошная модификация внедорожника VIP – с четырехместным салоном и раздельными сиденьями заднего ряда. Кроме того, к услугам задних пассажиров - сенсорный дисплей в центральном подлокотнике и два экрана, расположенных на подголовниках передних кресел.

Круче Land Cruiser 300: представлен роскошный внедорожник Lexus LX нового поколения

Под капотом - маленькая революция: вслед за Тойотой новый внедорожник Lexus LX 2022 лишился двигателей V8 в пользу битурбомоторов V6 нового поколения. Бензиновая "турбошестерка" объемом 3,4 литра развивает 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В паре с ней работает десятидиапазонный "автомат". Дизельный Lexus LX 500d оснащен 3,3-литровым агрегатом с отдачей 300 л.с. и 700 Нм .

Новый Lexus LX 2022 поступит в продажу в начале следующего года. Комплектации и цены для Украины пока не озвучены. Текущая генерация флагманского внедорожника стоит у нас от 3 млн гривен.

Напомним, что Toyota откладывает выпуск нового Land Cruiser Prado. Изначально презентация следующей генерации Toyota Land Cruiser Prado была запланировала на 2023 год.

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