Ездите с треснувшим лобовым стеклом: когда водителя могут оштрафовать

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Когда трещина проблема. Если повреждение находится в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя, сколы и трещины не допускаются.

Если повреждение находится в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя, сколы и трещины не допускаются. Какие повреждения разрешены. В других зонах стекла допускается трещина до 50 мм, кратер и подкова до 10 мм, звезда до 20 мм, а глаз до 15 мм.

В других зонах стекла допускается трещина до 50 мм, кратер и подкова до 10 мм, звезда до 20 мм, а глаз до 15 мм. Какой штраф. За управление авто с технической неисправностью, с которой его эксплуатация запрещена, предусмотрен штраф 340 гривен.

Не каждая трещина на лобовом стекле означает, что на автомобиле сразу нельзя пользоваться.

Действующие требования к проверке технического состояния транспортных средств устанавливают отдельные правила повреждения ветрового стекла. В частности, в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя не допускаются сколы и трещины .

Это важно, ведь именно эта часть стекла оказывает непосредственное влияние на обзорность водителя.

То есть ситуация "на стекле есть маленькая трещина" сама по себе еще не дает ответа, есть ли нарушение. Нужно посмотреть, где находится повреждение.

Какие повреждения допускаются

Для разных видов повреждений установлены свои пределы:

трещина – до 50 мм;

"кратер" – до 10 мм в диаметре;

"подкова" – до 10 мм;

"звезда" – до 20 мм;

"глаз" – до 15 мм.

Эти допустимые размеры относятся к другим зонам ветрового стекла, где повреждение не попадает в зону работы стеклоочистителя со стороны водителя.

Также не допускаются комбинированные повреждения одного или разных видов.

Поэтому правило "трещина до 5 см – и можно ездить" работает не всегда. Если такая трещина находится в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя, она все равно не допускается.

Могут оштрафовать за треснувшее стекло

Да, но не за сам факт наличия какой-либо трещины.

Статья 121 КУоАП предусматривает ответственность за управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми его эксплуатация запрещена.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 340 гривен .

То есть для штрафа важно, является ли конкретное повреждение такой неисправностью, с которой автомобиль нельзя эксплуатировать.

Что делать водителю

Если на лобовом появилась трещина после удара камнем или другого повреждения, в первую очередь следует оценить ее расположение и размер.

Если повреждение находится в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя, оно не отвечает установленным техническим требованиям.

Если же трещина расположена в другой части стекла, нужно проверить, укладывается ли она в допустимые размеры.

Таким образом, водителю не стоит ориентироваться только на то, насколько большой кажется трещина. Важно учесть ее место, тип и размер, ведь именно эти характеристики определяют, соответствует ли состояние лобового стекла установленным требованиям.