Влетели в яму и повредили авто: как добиться компенсации за ремонт

Яма на дороге может обернуться для водителя дорогим ремонтом. В то же время закон предусматривает возможность требовать возмещения ущерба, если повреждения возникли из-за ненадлежащего состояния дороги.

Главное:

Можно получить компенсацию. Если авто повредилось из-за несоответствующего состояния дороги, ПДД дают водителю право требовать возмещения ущерба.

Что нужно доказать. Водителю важно подтвердить, что автомобиль повредился именно из-за ями или иного недостатка дороги, а также установить ответственную за ее содержание сторону.

Что делать после наезда. Следует зафиксировать яму, место происшествия и повреждение авто, оформить обстоятельства ДТП и сохранить документы, подтверждающие затраты на ремонт.

Можно ли получить компенсацию за поврежденный автомобиль

Да, такая возможность прямо предусмотрена Правилами дорожного движения.

Подпункт "в" пункта 2.12 ПДД дает водителю право на возмещение ущерба , причиненного вследствие несоответствия состояния автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов требованиям безопасности дорожного движения.

То есть если автомобиль повредился из-за опасного состояния дороги, водитель может потребовать компенсацию .

В то же время, это не означает, что после каждого наезда на яму деньги выплатят автоматически. Нужно подтвердить, что именно состояние дороги повлекло повреждение автомобиля.

Кто отвечает за состояние дороги

Согласно статье 24 Закона Украины "О дорожном движении" , за безопасные условия движения отвечают владельцы дорог, улиц и железнодорожных переездов или уполномоченные ими органы.

То есть, это не обязательно конкретная "дорожная служба". Сначала нужно установить, кто отвечает за ту дорогу, где произошло событие.

Если эта сторона ненадлежаще удерживала дорогу, а из-за ее состояния автомобиль получил повреждение, водитель может потребовать возмещения ущерба.

Что делать сразу после наезда на яму

Самое важное – не спешить просто поехать на СТО.

Сначала нужно зафиксировать все, что может подтвердить обстоятельства произошедшего.

Следует сфотографировать или снять на видео:

самую яму и ее расположение на дороге;

общий вид участка;

повреждение автомобиля;

отсутствие или наличие предупредительных знаков;

дорожную разметку и другие особенности участка.

Также важно зафиксировать точное место происшествия и обратиться в полицию, чтобы обстоятельства ДТП и состояние дороги должным образом оформлены.

Это нужно для того, чтобы потом можно было подтвердить: автомобиль повредился именно в этом месте и именно из-за состояния дороги.

Как доказать сумму ущерба

Следующий шаг – определить, сколько будет стоить ремонт.

Для этого нужно сохранить документы из СТО, счета, акты выполненных работ или другие документы, подтверждающие расходы.

К примеру, если после наезда на яму повредились диск и подвеска, документы должны подтверждать стоимость их ремонта или замены.

То есть важно доказать не только то, что на дороге была яма, но и какие убытки из-за нее получил водитель.

Кто должен компенсировать ущерб

Общее правило содержит статья 1166 Гражданского кодекса Украины. Она предусматривает, что имущественный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием, возмещается в полном объеме нанесшим его лицом. В то же время, такое лицо может быть освобождено от возмещения, если докажет отсутствие своей вины.

В случае с ямой это означает, что нужно установить ответственную за дорогую сторону и доказать, что ненадлежащее состояние конкретного участка привело к повреждению автомобиля.

Поэтому водителю недостаточно просто показать разбитую машину. Следует подтвердить само событие, состояние дороги, характер повреждений и причинную связь между ними.

Что важно знать водителю

Если после наезда на яму просто поехать на СТО и отремонтировать автомобиль, в дальнейшем будет сложнее доказать обстоятельства произошедшего.

Поэтому лучше действовать последовательно: зафиксировать яму и место происшествия, сфотографировать повреждения, должным образом оформить обстоятельства, установить ответственного за дорогу и подтвердить размер ущерба.

ПДД прямо дают водителю право на возмещение ущерба из-за несоответствия состояния дороги требованиям безопасности. Но для получения компенсации нужно подтвердить , что именно ненадлежащее состояние дороги привело к повреждению автомобиля, и установить ответственную за это сторону.