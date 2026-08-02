Можно ли выезжать на перекресток, если впереди пробка: что говорят ПДД

Впереди образовалась пробка, но светофор уже позволяет движение. Именно в такой ситуации многие водители допускают ошибку, которая может заблокировать перекресток.

Главное:

Когда нельзя ехать. Если из-за пробки автомобиль будет вынужден остановиться на перекрестке, выезжать на него запрещено даже на зеленый сигнал светофора.

На что направить внимание. Перед началом движения водитель должен убедиться, что сможет беспрепятственно проехать перекресток и не создаст помех другим участникам дорожного движения.

Какой штраф грозит. За нарушение правил проезда перекресток часть 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф.

Когда нельзя выезжать на перекресток

Пункт 16.4 ПДД запрещает выезжать на любой перекресток, в частности, если впереди образовалась пробка.

Другими словами, даже если светофор показывает зелёный сигнал, водитель должен оценить дорожную ситуацию впереди. Если через пробку автомобиль не сможет оставить перекресток, начинать движение нельзя.

Почему это правило важно

Если водитель выедет на перекресток, когда спереди нет места для дальнейшего движения, он может остаться на нем после изменения сигнала светофора.

В такой ситуации автомобиль начнет препятствовать транспорту, получившему зеленый сигнал и имеющему право продолжить движение. Поэтому на перекрестках часто возникают пробки, а иногда движение блокируется сразу в нескольких направлениях.

Именно поэтому перед выездом на перекресток водителю следует убедиться, что за ним достаточно места, чтобы беспрепятственно завершить проезд.

Какой штраф грозит

Нарушение правил проезда перекрестков влечет административную ответственность.

По части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен .