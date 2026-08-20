Їздите з тріснутим лобовим склом: коли водія можуть оштрафувати

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Коли тріщина є проблемою. Якщо пошкодження знаходиться в зоні роботи склоочисника з боку водія, сколи та тріщини не допускаються.

Якщо пошкодження знаходиться в зоні роботи склоочисника з боку водія, сколи та тріщини не допускаються. Які пошкодження дозволені. В інших зонах скла допускається тріщина до 50 мм, "кратер" і "підкова" до 10 мм, "зірка" до 20 мм, а "око" до 15 мм.

В інших зонах скла допускається тріщина до 50 мм, "кратер" і "підкова" до 10 мм, "зірка" до 20 мм, а "око" до 15 мм. Який штраф. За керування авто з технічною несправністю, з якою його експлуатація заборонена, передбачений штраф 340 гривень.

Не кожна тріщина на лобовому склі означає, що автомобілем одразу не можна користуватися.

Чинні вимоги до перевірки технічного стану транспортних засобів встановлюють окремі правила для пошкоджень вітрового скла. Зокрема, у зоні роботи склоочисника з боку водія не допускаються сколи та тріщини.

Це важливо, адже саме ця частина скла безпосередньо впливає на оглядовість водія.

Тобто ситуація "на склі є маленька тріщина" сама по собі ще не дає відповіді, чи є порушення. Потрібно подивитися, де саме знаходиться пошкодження.

Які пошкодження допускаються

Для різних видів пошкоджень встановлені свої межі:

тріщина - до 50 мм;

"кратер" - до 10 мм у діаметрі;

"підкова" - до 10 мм;

"зірка" - до 20 мм;

"око" - до 15 мм.

Ці допустимі розміри стосуються інших зон вітрового скла, де пошкодження не потрапляє в зону роботи склоочисника з боку водія.

Також не допускаються комбіновані пошкодження одного або різних видів.

Тому правило "тріщина до 5 см - і можна їздити" працює не завжди. Якщо така тріщина знаходиться в зоні роботи склоочисника з боку водія, вона все одно не допускається.

Чи можуть оштрафувати за тріснуте скло

Так, але не за сам факт наявності будь-якої тріщини.

Стаття 121 КУпАП передбачає відповідальність за керування транспортним засобом, який має технічні несправності, з якими його експлуатація заборонена.

За таке порушення передбачений штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.

Тобто для штрафу має значення, чи є конкретне пошкодження такою несправністю, з якою автомобіль не можна експлуатувати.

Що робити водієві

Якщо на лобовому з'явилася тріщина після удару каменем або іншого пошкодження, насамперед варто оцінити її розташування та розмір.

Якщо пошкодження знаходиться у зоні роботи склоочисника з боку водія, воно не відповідає встановленим технічним вимогам.

Якщо ж тріщина розташована в іншій частині скла, потрібно перевірити, чи вкладається вона в допустимі розміри.

Таким чином, водієві не варто орієнтуватися лише на те, наскільки великою здається тріщина. Важливо врахувати її місце, тип і розмір, адже саме ці характеристики визначають, чи відповідає стан лобового скла встановленим вимогам.