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Чужой автомобиль заблокировал выезд: можно ли вызвать полицию и какой штраф грозит

07:15 10.08.2026 Пн
3 мин
Оставшееся "на минутку" авто иногда создает серьезную проблему для других водителей
aimg Мария Науменко
Чужой автомобиль заблокировал выезд: можно ли вызвать полицию и какой штраф грозит Фото: автомобили, припаркованные вдоль улицы (Getty Images)
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Автомобиль полностью заблокировал выезд со двора или парковки. Владельцу придется отвечать, если его машина создала помеху другим участникам движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения и Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Главное:
  • Когда есть нарушение. Если припаркованный автомобиль не дает другим машинам проехать или уехать, это может быть нарушением ПДД.
  • Можно ли вызвать полицию. Да, ПДД позволяют сообщать полиции о создании препятствий для дорожного движения.
  • Какой штраф. За нарушение правил остановки или стоянки, что создает препятствие движению или угрозу безопасности, предусмотрен штраф 680 гривен.

    Когда припаркованный автомобиль нарушает правила

    Если автомобиль оставили так, что через него другие водители не могут нормально проехать или уехать с определенной территории, это может быть нарушением правил остановки и стоянки.

    Пункт 15.9 ПДД запрещает останавливать автомобиль, в частности, в местах, где невозможен встречный разъезд или объезд уже остановившегося транспортного средства.

    Отдельно пункт 15.10 ПДД запрещает стоянку там, где припаркованный автомобиль делает невозможным движение других транспортных средств или препятствует пешеходам.

    То есть ситуация, когда водитель оставил машину прямо перед выездом и поэтому другой автомобиль физически не может уехать, может подпадать под запрет ПДД.

    Можно ли вызвать полицию

    Да, сообщить полицию о такой ситуации можно.

    Пункт 2.3 "е" ПДД прямо устанавливает для водителя обязанность сообщать дорожно-эксплуатационным организациям или уполномоченным подразделениям Национальной полиции о выявленных фактах создания препятствий для дорожного движения.

    То есть, если автомобиль перекрыл проезд и создал препятствие, об этом можно сообщить полиции.

    Что делать водителю, которого заблокировали

    В первую очередь можно попытаться найти владельца автомобиля. Если это невозможно или он не реагирует, следует зафиксировать ситуацию.

    Например, можно сделать фотографии, на которых видно:

    • автомобиль, перекрывший проезд;

    • его государственный номер;

    • место, где он припаркован;

    • общий вид участка;

    • то, что из-за припаркованной машины невозможно нормально уехать или проехать.

    Фотосъемка в такой ситуации – практическая рекомендация , а не отдельное требование ПДД. Оно может помочь подтвердить обстоятельства, если возникнет спор по поводу нарушения.

    Какой штраф грозит

    За нарушение правил остановки или стоянки, если оно создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, предусмотрен штраф.

    Это определено частью третьей статьи 122 Кодекса об административных правонарушениях.

    Размер штрафа составляет 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен.

    Ранее РБК-Украина разбиралось, можно ли выезжать на перекресток, если впереди образовалась пробка, и почему даже зеленый сигнал светофора не всегда позволяет продолжить движение.

    Также мы объясняли, достаточно ли просто притормозить перед знаком STOP и в каких случаях водитель обязан полностью остановиться.

    Также РБК-Украина рассказывала, можно ли получить компенсацию за поврежденное через яму авто и что нужно сделать водителю, чтобы подтвердить обстоятельства происшествия.

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