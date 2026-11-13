Нет света – есть варианты: как зарядить электромобиль в блекаут

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Адекватной замены привычным быстрым зарядкам нет , но на крайний случай есть сразу несколько вариантов.

, но на крайний случай есть сразу несколько вариантов. Часто сам электромобиль мешает зарядить батарею альтернативным путём

зарядить батарею альтернативным путём Некоторые из альтернативных средств зарядки у нас буквально под рукой

Фото: во время блекаутов заряжать электромобиль приходится не только привычным путем (unsplash.com)

Электромобиль в блекауте - есть ли смысл

На первый взгляд, масштабные отключения света должны уничтожить идею использования электромобиля на корню. Но нет: владельцы адаптировались, и батарейных машин на улицах визуально меньше не стало.

Евгений Муджири, украинский эксперт в области электромобилей и основатель проекта Autogeek, уверен, что несмотря ни на что электромобиль может быть полезен во время отключений:

"Просто владельцу электромобиля нужно быть готовым к определенной гибкости", – говорит эксперт. "Многие из них уже имеют "план Б" - заряжают авто в соседнем районе, на работе или ночью, когда электросеть менее нагружена.

Также для подзарядки можно подстраховаться солнечными панелями, генератором или домашней батареей, если вы живете в частном доме.

Помогает пополнять запас энергии в батарее и то, что современные электромобили научились быстро заряжаться. Благодаря этому владельцам удается зарядить машину даже тогда, когда часы отключений часто чередуются с периодами со светом", – добавляет Евгений Муджири.

Альтернативные способы зарядки

Бережливый водитель электромобиля пытается не доводить дело до полного опустошения батареи. И помимо прочего это имеет значение для реализации нетипичных способов пополнить запас энергии.

Также отметим, что некоторые из предложенных ниже способов нуждаются в заблаговременной подготовке, а некоторые не идеальны с инженерной точки зрения - но на практике во многих случаях работают.

Зарядка буксировкой

Один из самых простых вариантов, главный минус которого состоит в том, что производители электромобилей его, мягко говоря, не одобряют. А в некоторых случаях прямо запрещают.

Риск в том, что штатная рекуперация - процесс непродолжительный, поэтому при долгой зарядке буксировкой электроника может перегреться.

Прежде чем прибегнуть к такой альтернативе, найдите отзывы других владельцев вашей модели, которые испытали этот вариант на практике.

Суть метода. Другая машина буксирует электромобиль, у которого включен режим Drive и отпущен акселератор. Управляющая электроника воспринимает это как режим рекуперации, когда электромобиль, например, катится с горы. Батарея заряжается от тягового мотора, который работает как генератор.

Недостатки способа. Кроме того, что к этому способу скептически относятся автопроизводители, есть еще несколько оговорок:

Нужен автомобиль-буксир;

Любое авто на роль буксира не годится - нужна мощная машина, а зимой, на заснеженной дороге, желательно и полноприводная. Ведь в режиме рекуперации любая "электричка" оказывает немалое сопротивление качению;

Не все модели батарейных авто активируют режим рекуперации при батарее, посаженной "в ноль". То есть во многих случаях буксировкой можно заряжать только электроавто, имеющее остаток заряда.

А что говорят реальные эксплуатанты - владельцы, пытавшиеся зарядить свою батарею таким образом? Есть положительный опыт: например, популярный Nissan Leaf был заряжен с минимума до запаса хода 73 км за десять минут буксировки.

Или Tesla за 6 километрах буксировки пополнила батарею с 0% заряда до 9%. Другой пример с "Теслой" - когда ее за 40 км буксировки "зарядили" с 14% до 55%. Это значит, что батарея пополнилась энергией на 65 кВт. Правда, при этом мощный буксировщик двигал сцепку со скоростью более 110 км/ч.

Словом, получается, что среднестатистический электромобиль при буксировке в режиме рекуперации может получать около 1 кВт·ч энергии на 1 км.

Фото: электромобиль можно подзарядить от большого повербанка (так называемая портативная зарядная станция) (ecoflow.com)

Большой повербанк

Как и любой электроприбор, электромобиль можно запитать от так называемой портативной зарядной станции (типа EcoFlow, Bluetti), которыми украинские жители спасаются в своих квартирах во время отключений.

Конечно, есть некоторые нюансы, но в целом идея проста, против нее ничего не имеют ни автопроизводители, ни производители повербанков. Более того, некоторые из последних напрямую одобряют такой способ зарядки.

Суть метода. Обычным зарядным кабелем Type 2 машина подключается к розетке портативной зарядной станции. Электромобиль воспринимает ее как обычную бытовую электросеть. Это может быть любой электромобиль, поддерживающий зарядку переменным током (АС).

Недостатки способа. Зарядная станция должна быть очень серьезной, мощной, емкостью порядка 2000 - 4000 Вт·ч. При том что большинство домашних станций-повербанков не превышают 1000 Вт·ч. И в любом случае большого километража такая "батарейка" не обеспечит.

Элементарные подсчеты показывают, что даже мощный бытовой повербанк емкостью 2000 - 6000 Вт·ч обеспечит батарейной машине пробег не более 8 - 25 км. Немного, но в некоторых ситуациях это будет спасением.

Бензогенератор

Это первое, что приходит в голову многих автомобилистов, и идея вполне правильная. Хотя тоже не без нюансов.

Суть метода. Кабель электромобиля подключается к розетке АС 220/230 вольт бензогенератора так же, как в домашнюю розетку переменного тока. Заряжаться машина будет (если будет) медленно, но неуклонно.

Недостатки способа. Если говорить о наиболее распространенных китайских генераторах, то они могут не подойти сразу по нескольким параметрам:

Могут оказаться слабыми для этой задачи. Чаще всего бытовые модели имеют номинальную мощность порядка 3,5 кВт (3500 ватт), тогда как электромобилю (в зависимости от емкости батареи и встроенного зарядного устройства) часто требуется не менее 3,0 - 7,0 кВт;

Электромобиль может не принимать заряд, выдавая на экране ошибку, и первая причина будет в отсутствии в розетке заземления. Это касается в первую очередь марки Tesla. Но, по сути, заземлить генератор нетрудно;

Машина может отказать заряжаться по причине несоответствия параметров тока в розетке генератора. В идеале требуется ток с так называемой чистой синусоидой (а это редкость), а не с модифицированной. Но обычно электромобиль не капризничает и соглашается на модифицированный "синус".

Машина заряжается от генератора долго, хотя не дольше, чем от домашней розетки.

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Фото: Чтобы зарядить электромобиль от солнца за день, площадь панелей должна быть впятеро больше поверхности авто (bluettipower.com)

Солнечные панели

С точки зрения электротехники, это будет наиболее рациональный способ альтернативной зарядки. В том смысле, что машину можно подключить к постоянному току (DC, как в скоростных зарядках на АЗС), и непроизводительные потери на преобразование тока будут минимальными.

Суть метода. Машину подключают к солнечным панелям через простенький электронный блок. При использовании кабеля стандарта CCS2 (Combo 2), японского CHAdeMO или китайского GB/T зарядка будет идти постоянным током. Это усиливает эффективность процесса.

Недостатки способа. Минусы связаны с фамильными недостатками солнечных батарей как таковых:

Нужно много панелей. По опыту владельцев, которые в реальной жизни используют такой прием, это должен быть набор панелей площадью порядка 10х7 метров;

Нужно много солнца. Именно прямых солнечных лучей, а не рассеянного облаками света;

Процесс не очень быстрый, но в целом его можно сравнить с зарядкой от домашней розетки.

К счастью, нет большой разницы, в каком регионе будет происходить зарядка - солнечная энергия дает около 340 киловатт на квадратный метр поверхности в среднем по всей планете.

А вообще о реальности этого альтернативного способа говорит то, что сразу несколько современных электромобилей имеют встроенные в крышу солнечные панели, предназначенные в том числе для подзарядки тяговой батареи. В частности: Toyota Prius Plug-in Hybrid, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Sonata Hybrid.

Не только тяговая батарея

Обеспокоенные проблемой зарядки большой, тяговой батареи своего электромобиля, владельцы часто забывают, что она на борту "электрички" не одна.

Автоэксперт Евгений Муджири, основатель электромобильного проекта Autogeek, напоминает:

"Неожиданная опасность (и часто она главная!) кроется не в большой батарее, а в обычном маленьком 12-вольтовом аккумуляторе.

У большинства электрокаров и гибридов именно классическая батарея 12V запускает бортовой компьютер и запирает реле высоковольтной системы. Если он подсел от возраста или холода, вы не сможете перевести авто в режим "Ready", даже имея 100% заряда на основной тяговой батарее."

Следовательно, состояние и степень заряда маленькой АКБ тоже нужно время от времени контролировать и, возможно, подзаряжать ее.

В заключение

Современный электромобиль - изделие достаточно сложное для того, чтобы прибегать к бездумным экспериментам с ним. Но это не значит, что последствия некоторых действий с ним нельзя просчитать и обеспечить их техническую корректность.

Поэтому еще раз советуем: прежде чем заряжать машину способом, который кажется вам сомнительным, поищите информацию о том, как это сделать максимально безопасно для конкретно вашей модели.