Когда вокруг темнота: как ездить на авто в блекаут

Это было настолько неожиданно, что поначалу водители не могли понять, почему так тяжело ехать по темному обесточенному городу. Блэкаут действительно усложняет управление, хотя у современных авто отличная светотехника. Почему так и как действовать водителю, когда улицы в полной темноте?

О том, как передвигаться по ночному городу во время отключений света, читайте в материале РБК-Украина .

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Ехать обесточенным городом трудно не только потому, что это не привычно - есть объективные факторы

не только потому, что это не привычно - есть объективные факторы Чем больше город, тем труднее водителям в блекауте

водителям в блекауте Фактически есть один действенный совет для водителя, который едет обесточенным населенным пунктом

Фото: вероятно, первый враг водителя в темном городе - свет фар встречных авто (magnific.com)

Почему темный город опаснее, чем кажется

На первый взгляд, езда по неосвещенным улицам мало чем отличается от движения по загородной дороге ночью. Однако в населенном пункте водителю приходится одновременно следить за гораздо большим количеством опасностей.

Встречный транспорт . После движения по темной улице глаза адаптируются к слабому освещению, поэтому появление ярких фар встречных машин каждый раз ухудшает видимость. К тому же наличие машин впереди не позволяет использовать дальний свет.

В результате водитель имеет меньше времени, чтобы распознать опасность и отреагировать на нее - и часто ему это удается в последний момент. Именно поэтому во время блекаута важно менять самую манеру вождения (об этом мы упомянем ниже).

Пешеходы. Населенный пункт - место концентрации пешеходов, которые чувствуют себя здесь хозяевами (вполне законно, кстати).

Человек в темной одежде может появиться на проезжей части практически незаметно для водителя, особенно если его силуэт перекрывают встречные фары или другие авто. Следовательно, появление пешехода, собирающегося перейти дорогу, часто бывает неожиданным.

Еще большую угрозу создают велосипедисты, самокатчики и подобные участники движения: они более быстрые и их сложнее рассмотреть при недостаточном освещении.

Запаркованные автомобили. Машины, оставленные вдоль дороги в населенном пункте - это настоящая ловушка в ночной период. Если машина стоит без включенных габаритных огней, ее контуры могут теряться в темноте, а световозвращатели становятся заметными лишь на небольшом расстоянии.

Автоэксперт Олег Василевский, директор акции "Авто года" и главный редактор UDRIVE Media, раскрывает дополнительные риски езды по неосвещенным улицам :

"Между "видеть" и "быть замеченным" - разница принципиальная. Да, разглядеть пешехода или припаркованную машину крайне важно. Но вопрос не только в том, как ты видишь других. А ровно такая же опасность - когда тебя не видят.

Включены габариты, исправные стоп-сигналы, аварийка при вынужденной остановке – это не мелочи, это вопрос выживания. Если остановился на обочине, знак аварийной остановки должен стоять обязательно, а не лежать в багажнике", - напоминает Олег Василевский.

"В моей семье есть очень личный и болезненный опыт, - продолжает наш автоексперт, - мои родители попали в аварию на мотоцикле именно из-за такого запаркованного на обочине автомобиля - без единого предупредительного сигнала. Ни габаритов, ни знака, ни отражателя. Просто темная масса среди темноты. То есть, это не абстрактная опасность, а то, что происходит в реальной жизни с реальными людьми."

Главное правило – меньшая скорость

Первое правило движения по темному городу - выбирать скорость в соответствии с видимостью. Даже если дорога знакома и вы привыкли ездить здесь на пятой передаче. И даже если весь поток двигается достаточно быстро.

Невысокая скорость дает водителю больше времени на реакцию и позволяет остановить автомобиль на более коротком расстоянии: если скорость снизить вдвое, тормозной путь сократится втрое-вчетверо.

В то же время, следует увеличить дистанцию до транспортного средства впереди, ведь его водитель также может неожиданно и резко затормозить из-за того, что заметил опасность в последний момент.

Меньше маневров – меньше сюрпризов

Каждая поездка по темному населенному пункту будет более безопасной, если водитель настроится на сложные условия. Помимо умеренной скорости, когда разметка почти не видна, края проезжей части теряются в темноте, а другие водители могут ошибаться, следует избегать лишних маневров.

Во время таких поездок будет лучше:

не перестраиваться без надобности;

не изменять резко направление движения;

не выполнять повороты или развороты на загруженных перекрестках;

не прокладывать маршрут через загруженные транспортом районы города.

Лучше заранее выбрать более простой путь, даже если он немного длиннее.

Фото: в населенном пункте во время блекаута нужно держать умеренную скорость (magnific.com)

Зоны особой опасности

Особенно осторожно нужно приближаться к:

перекрестков;

пешеходных переходов;

остановок общественного транспорта;

мест, где люди обычно пересекают дорогу, сокращая путь.

Следует понимать, что при масштабных отключениях электричества пешеходы могут вести себя нетипично.

К примеру, неожиданно пересекать дорогу не там, где это делается массово всегда - например, у подземных переходов, которыми без освещения большинство не пользуется. Или накапливаться на проезжей части возле автобусных остановок, переполненных через паралич метрополитена, троллейбусов и трамваев.

Водителю, который тоже двигается в необычных условиях, не всегда удается правильно оценить ситуацию. Поэтому, если при плохой видимости картина перед машиной вам непонятна, лучше сбросить скорость, а то и остановиться, чтобы разобраться, что впереди.

Необходимо учитывать и то, что пешеходы могут не понимать, насколько плохо они видны из автомобиля. Поэтому не стоит рассчитывать, что человек обязательно заметит машину и остановится.

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Что сделать с машиной

Коли уж речь идет о жизни без благ цивилизации, то водителю следует проверить в авто элементарные вещи - исправность световых приборов и их чистоту. Перед выездом убедитесь, что работают обе фары ближнего света, все габаритные огни, поворотники и стоп-сигналы.

Принципиальная для таких условий движения вещь - чистота лобового стекла. На нем не должно быть ни пыли, ни жирового налета (результат оседания испарений из-под капота, осадков, птичьего помета и сока растений).

Подобные загрязнения рассеивают свет встречных фар и умножают их ослепительное действие: на стекле образуются пятна света, прикрывающие картину перед авто. Это же касается и зеркал заднего вида, и камер, если они есть.

Также должна быть исправна система обдува ветрового стекла и желательно - кондиционер, который помогает быстро убрать co стекла запотевание, характерное для холодного времени года.

Автоэксперт Олег Василевский напоминает о cпецифических угрозах , которые в таких ситуациях несет с собой зимний период:

"Осень и зима добавляют еще два серьезных фактора. Первый - туман. Во время блекаута город и без того темный, а туман превращает езду в настоящее испытание: фары не пробивают стену "молока", расстояние до объекта перед тобой кажется больше, чем есть на самом деле. Здесь спасают противотуманные фары, но только если они исправны и отрегулированы.

А еще есть гололедица. И это, пожалуй, самый коварный фактор. Зимой ночью дорожное покрытие может быть совсем не таким, каким кажется. Лед не виден. Ты тормозишь привычно, а машина летит дальше. Умеренная скорость в этих условиях становится еще более важной. К ней прилагается и плавность всех действий: никаких резких тормозов, никаких резких движений рулем.

Держитесь общего правила: во время блекаута всегда едешь по незнакомой дороге, хотя ездил по ней всю жизнь. Она изменилась. Просто потому, что выключился свет", - завершает Олег Василевский.



Неработающие светофоры: как проехать

Настоящий стресс даже для опытного горожанина - проехать перекресток при неработающем светофоре. Причем не только при движении по второстепенной дороге.

Чтобы самостоятельно определять очередность проезда, одновременно следя за другими автомобилями и пешеходами, придется вспомнить Правила дорожного движения (п. 16.1).

Если светофор выключен и нет полицейского-регулировщика, перекресток считается нерегулируемым, и следует руководствоваться правилами проезда таких перекрестков и установленными дорожными знаками:

заранее сбавляйте скорость и считывайте знаки приоритета установленные перед перекрестком. Даже если дорога знакома, нельзя полагаться только на память;

если дороги неравнозначные, водитель, двигающийся по второстепенной, должен дать дорогу транспортным средствам на главной;

если дороги равнозначные, действует правило помехи справа - с предусмотренными ПДД исключениями (круговое движение, приоритет трамвая, поворот налево и разворот);

если главная дорога меняет направление, движущимся по ней водителям нужно определять очередность проезда между собой по правилам для равнозначных дорог. То же касается водителей, подъехавших по второстепенным дорогам;

если знаков приоритета нет (или они остались незамеченными), и обе улицы имеют одинаковое покрытие, п. 16.15 ПДД предписывает водителю считать, что он находится на второстепенной дороге.

Важно быть сдержанным и когда ситуация на темном перекрестке остается непонятной, не торопиться выезжать на него. Лучше максимально замедлиться, внимательно оценить обстановку и убедиться в том, что маневр не создаст опасности.

В заключение

Как и в любой сложной ситуации на дороге, при езде по обесточенному городу главное - не переоценить собственные силы.

Даже водитель, который годами ездит по этим улицам, в темном городе оказывается в новых условиях. Он не знает наверняка, заметили ли его пешеходы, правильно ли определили приоритет другие автомобилисты, не выскочит ли кто-нибудь в последний момент из-за припаркованной машины.

Следовательно, умеренная скорость, исправные фары, достаточная дистанция, осторожность на перекрестках и отказ от рискованных маневров помогут снизить опасность для всех участников дорожного движения.