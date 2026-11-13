Немає світла - є варіанти: як зарядити електромобіль в блекаут

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Адекватної заміни звичним швидким зарядкам немає , але на крайній випадок є відразу кілька варіантів

, але на крайній випадок є відразу кілька варіантів Часто сам електромобіль заважає зарядити батарею альтернативним шляхом

зарядити батарею альтернативним шляхом Деякі з альтернативних засобів зарядки у нас буквально під рукою

Фото: під час блекаутів заряджати електромобіль доводиться не тільки звичним шляхом (unsplash.com)

Електромобіль в блекаут – чи є сенс

На перший погляд, масштабні відключення світла мали б знищити ідею використання електромобіля в зародку. Але ж ні: власники адаптувались, і батарейних машин на вулицях візуально менше не стало.

Євген Муджирі, український експерт в галузі електромобілів і засновник проекту Autogeek, впевнений, що попри все електромобіль може бути корисним під час відключень:

"Просто власникові електромобіля потрібно бути готовим до певної гнучкості", - говорить експерт. "Багато хто з них уже мають "план Б" - заряджають авто у сусідньому районі, на роботі або вночі, коли електромережа менш навантажена.

Також для зарядки можна підстрахуватися сонячними панелями, генератором або домашньою батареєю, якщо ви живете у приватному будинку.

Допомагає поповнювати запас енергії в батареї і те, що сучасні електромобілі навчилися заряджатись швидко. Завдяки цьому власникам вдається зарядити машину навіть тоді, коли години відключень часто чергуються з періодами зі світлом", - додає Євген Муджирі.

Альтернативні способи зарядки

Дбайливий водій електромобіля намагається не доводити діло до повного спустошення батареї. І крім іншого, це має значення для реалізації нетипових способів поповнити запас енергії.

Також зазначимо, що деякі з запропонованих нижче способів потребують завчасної підготовки, а деякі не ідеальні з інженерної точки зору - але на практиці в багатьох випадках таки працюють.

Зарядка буксируванням

Один з найпростіших варіантів, головний мінус якого у тому, що автовиробники його, м’яко кажучи, не ухвалюють. А іноді прямо забороняють. Ризик у тому, що штатна рекуперація - процес нетривалий, і при довгій зарядці буксируванням електроніка може перегрітись.

То перш ніж вдатись до такої альтернативи, знайдіть відгуки інших власників вашої моделі, які випробували цей варіант на практиці.

Суть способу. Інша машина буксирує електромобіль, в якого увімкнено режим Drive і відпущений акселератор. Керуюча електроніка сприймає це як режим рекуперації, коли електромобіль, наприклад, котиться з гори. Батарея заряджається від тягового двигуна, який працює як генератор.

Недоліки способу. Крім того, що до цього способу скептично ставляться автовиробники, є ще кілька застережень:

Потрібен автомобіль-буксир;

Будь-яке авто на роль буксира не годиться - потрібна потужна машина, а взимку, на засніженій дорозі, бажано і повноприводна. Адже в режимі рекуперації "електричка" чинить чималий опір коченню;

Не всі моделі батарейних авто активують режим рекуперації при батареї, посадженій "в нуль". Тобто в багатьох випадках буксируванням можна заряджати тільки електроавто, яке має залишок заряду.

А що говорять реальні експлуатанти - власники, які пробували зарядити свою батарею в такий спосіб? Є позитивний досвід наприклад, популярний Nissan Leaf був заряджений з мінімуму до запасу ходу 73 км за десять хвилин буксирування.

Або Tesla за 6 кілометрів буксирування поповнила батарею з 0 % заряду до 9 %. Ще приклад з "Теслою" - коли її за 40 км буксирування "зарядили" з 14% до 55%. Це означає, що батарея поповнилася енергією на 65 кВт. Щоправда, при цьому потужний буксирувальник рухав автопотяг зі швидкістю понад 110 км/год.

Одне слово, виходить, що середьостатистичний електромобіль при буксируванні у режимі рекуперації може отримувати близько 1 кВт·год енергії на 1 км.

Фото: електромобіль можна підзарядити від великого повербанка (так звана портативна зарядна станція) (ecoflow.com)



Великий повербанк

Як і будь-який електроприлад, електромобіль можна заживити від так званої портативної зарядної станції (типу EcoFlow, Bluetti), якими українські мешканці рятуються в своїх кватирах під час відключень.

Звісно, є деякі нюанси, але в цілому ідея проста, проти неї нічого не мають ані автовиробники, ані виробники повербанків. Більше того, деякі з останніх напряму ухвалюють такий спосіб зарядки.

Суть способу. Звичайним зарядним кабелем Type 2 машина підключається до розетки портативної зарядної станції. Електромобіль сприймає її як звичайну побутову електромережу. Це може бути будь-який електромобіль, який підтримує заряджання змінним струмом (АС).

Недоліки способу. Зарядна станція має бути дуже серйозною, потужною, ємністю порядку 2000 - 4000 Вт·год. При тому що більшість домашніх станцій-повербанків не перевищують 1000 Вт·год. І в будь-якому випадку великого кілометражу така "батарейка" не забезпечить.

Елементарні підрахунки показують, що навіть потужний побутовий повербанк ємністю 2000 - 6000 Вт·год забезпечить батарейній машині пробіг не більше 8 - 25 км. Небагато, але в деяких ситуаціях це буде порятунком.

Бензогенератор

Це перше, що приходить в голову багатьох автомобілістів, і ідея цілком слушна. Хоча теж не без нюансів.

Суть способу. Кабель електромобіля підключається до розетки АС 220/230 вольт бензогенератора так само, як у домашню розетку змінного струму. Заряджатись машина буде (якщо таки буде) повільно, але неухильно.

Недоліки способу. Якщо говорити про найбільш поширені китайські генератори, то вони можуть не підійти відразу за кількома параметрами:

Виявитись заслабкими для цього завдання. Найчастіше побутові моделі мають номінальну потужність поряд у 3,5 кВт (3500 ватт), тоді як електромобілю (залежно від ємності батареї та вбудованого зарядного пристрою) часто потрібно не менше 3,0 - 7,0 кВт;

Електромобіль може не приймати заряд, видаючи на екрані помилку, і перша причина буде у відсутності у розетці заземлення. Це стосується в першу чергу марки Tesla. Власне, заземлити генератор неважко;

Машина може відмовити заряджатись через невідповідність параметрів струму у розетці генератора. В ідеалі потрібен струм з так званою чистою синусоїдою (це рідкість), а не з модифікованою. Але зазвичай електромобіль не вередує і погоджується на модифікований "синус".

- машина заряджається від генератора довго, хоча не довше, ніж від домашньої розетки.

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Фото: Щоб зарядити електромобіль від сонця за день, площа панелей має бути у п'ятеро більша за поверхню авто (bluettipower.com)



Сонячні панелі

З точки зору електротехніки це буде найбільш раціональний спосіб альтернативної зарядки. В тому сенсі, що машину можна підключити до постійного струму (DC, як у швидкісних зарядках на АЗС) і непродуктивні витрати на перетворення струму будуть мінімальними.

Суть способу. Машину підключають до сонячних панелей через нехитрий електронний блок. Якщо використовувати кабель стандарту CCS2 (Combo 2), японського CHAdeMO або китайського GB/T, зарядка йтиме постійним струмом. Це підсилює ефективність процесу.

Недоліки способу. Мінуси пов’язані з родинними недоліками сонячних батарей як таких:

Потрібно багато панелей. З досвіду власників, які в реальному житті використовують такий прийом, це має бути набір панелей площею порядку 10х7 метрів;

Потрібно багато сонця. Саме прямих сонячних променів, а не розсіяного хмарами світла;

Процес не дуже швидкий, але в цілому його можна порівняти з зарядкою від домашньої розетки.

На щастя, немає великої різниці, в якому регіоні відбуватиметься зарядка - сонячна енергія дає близько 340 кіловат на квадратний метр поверхні в середньому по всій планеті.

А взагалі про реальність цього альтернативного способу говорить те, що відразу кілька сучасних електромобілів мають вбудовані в дах сонячні панелі, призначені у тому числі і для підзарядки тягової батареї. Зокрема: Toyota Prius Plug-in Hybrid, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Sonata Hybrid.

Не тільки тягова батарея

Занепокоєні проблемою зарядки великої, тягової батареї свого електромобіля, власники часто забувають, що вона на борту "електрички" не одна.

Автоексперт Євген Муджирі, засновник електромобільного проекту Autogeek, нагадує:

"Несподівана небезпека (і часто вона головна!) криється не у великій батареї, а у звичайному маленькому 12-вольтовому акумуляторі.

У більшості електрокарів та гібридів саме класична батарея 12V запускає бортовий комп'ютер і замикає реле високовольтної системи.

Якщо вона підсіла від віку або холоду, ви не зможете перевести авто в режим "Ready", навіть маючи 100% заряду на основній тяговій батареї."

Отже, стан і ступінь заряду маленької АКБ теж треба час від часу контролювати і можливо, підзаряджати її.

На завершення

Сучасний електромобіль - виріб достатньо складний для того, щоб вдаватись до бездумних експериментів з ним. Але це не значить, що наслідки певних дій з ним не можна прорахувати і забезпечити їхню технічну коректність.

Тому ще раз радимо: перш ніж заряджати машину в спосіб, який здається вам сумнівним, пошукайте інформацію про те, як це зробити максимально безпечно для конкретно вашої моделі.