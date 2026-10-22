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Авто »

Ездим на электромобиле в блекаут: обуза, или полезный помощник

08:08 22.10.2026 Чт
9 мин
aimg Игорь Широкун
Ездим на электромобиле в блекаут: обуза, или полезный помощник Фото: электромобили теперь не только заряжаются дома, но и наоборот – запитывают жилье своей энергией (unsplash.com)
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Электромобиль и отключение света - предметы, которые, казалось бы, сложно соединить. Но правильный подход творит и не такие чудеса. Рассказываем, как извлечь максимальную пользу от электромобиля во время блекаутов.

О том, как при отключении света превратить электромобиль в спасителя для семьи, читайте в материале РБК-Украина .

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Главное

  • Электромобили не исчезали с улиц во время прошлогодних отключений света – в чем секрет?
  • На самом деле не так много ситуаций , когда нет никакого шанса зарядить батарею
  • При определенных условиях заряженный электромобиль может запитать ваш дом
  • Может ли любое электрическое авто освещать квартиру?

Ездим на электромобиле в блекаут: обуза, или полезный помощникФото: многие електроавто позволяют движение энергии в обе стороны - в батарею и из неё (unsplash.com)

Электромобиль и блекаут: кто сильнее

Казалось бы, аварийные отключения света в корне убивают идею батарейного транспорта. Владелец электрической машины, который и в мирное время часто бывает озабочен вопросом подзарядки, вынужден искать "розетку", когда тока во многих из них просто нет!

Но именно эти будничные хлопоты "где и как пополнить батарею", и помогают водителю "электрички" выйти из затруднительного положения. Ведь у активного пользователя электромобиля всегда есть запасные варианты зарядки. На них среди прочего и следует опираться во время блекаутов.

Как заряжать электромобиль в блекауте

  1. Заряжать машину при первой возможности, не дожидаясь, пока заряд упадет до привычного минимума;
  2. Опираться на графики отключений. Использовать то, что отключения чаще всего происходят не глобально по всему населенному пункту, а по районам. Следует иметь под рукой графики отключений для всех соседних групп и выбирать станции в запитанном районе.
  3. Иметь готовый план для зарядки на нескольких зарядных станциях не только на ближайших, но и в соседних населенных пунктах. Чтобы быстро принять решение и поехать туда, где зарядные станции сейчас работают и еще свободны.
  4. Использовать бензогенератор или солнечные панели. Да, это очень нерациональный способ пополнения заряда в батарее, к тому же – очень медленный. Однако, вполне реальный, особенно если необходимо накопить запас энергии для поездки на зарядную станцию или, скажем, для неотложной эвакуации.
  5. Экономить энергию. Возможно, вы привыкли тратить запас недорогой энергии в батарее не задумываясь - а теперь можно попытаться обойтись без кондиционера и отопителя на полную мощность, без скорости за 100 км/ч и без ускорений "газ в пол" на каждом светофоре.

Повербанк на весь дом: вместо генератора

При отключении электроэнергии электромобиль может стать своеобразным большим аккумулятором. Во многих современных моделях энергию из тяговой батареи можно использовать для питания бытовых приборов, а то и для подачи электроэнергии во всю домашнюю сеть.

То есть речь идет об альтернативе генераторам, зарядным станциям, солнечным панелям и другим резервным источникам питания.

Ездим на электромобиле в блекаут: обуза, или полезный помощникФото: больше пользы от электромобиля имеют жители частных домов (unsplash.com)

Евгений Муджири, автоэксперт и основатель электромобильного проекта Autogeek, говорит по этому поводу:

"Главный миф первых блекаутов заключался в том, что электромобиль воспринимался как беспомощная игрушка, прикованная к обесточенной розетке. Однако практика быстро доказала обратное.

Если раньше машины с возможностью отдавать энергию вовне были единичными и экзотическими исключениями, то сегодня это массовый тренд, превращающий обычный транспорт в полноценную мобильную электростанцию".

V2L и V2H: квартира на батарейках

Подхватив идею освещения дома или квартиры от электромобиля, прежде всего загляните в заводскую инструкцию машины. Там должен быть раздел использования батареи электромобиля для питания внешних потребителей: Vehicle-to-Everything (V2X). Есть две её разновидности.

V2L (Vehicle-to-Load) - самый простой вариант. Автомобиль фактически превращается в мощный аккумулятор с розеткой 220/230 В. К которой можно подключить отдельные электроприборы.

К примеру, при отключении электроэнергии от автомобиля можно питать освещение, роутер, телевизор, ноутбук, зарядные устройства для телефонов и другие приборы. У некоторых моделей мощность такого выхода может составлять несколько киловатт - этого достаточно для большой части повседневных потребностей.

В то же время V2L не означает питание всего дома. Электроприборы подключаются непосредственно к стандартной розетке 220/230В в автомобиле - удобнее всего это делается через обычный бытовой удлинитель.

V2H (Vehicle-to-Home) – более сложная технология, позволяющая использовать аккумулятор электромобиля как резервный источник энергии для всей домашней электросети.

Машина подключается к специальному двунаправленному зарядному оборудованию и системе управления. При отсутствии напряжения сеть дома может автоматически или по заданному алгоритму перейти на питание от автомобиля.

Отмечаем, что схема V2H нуждается в совместимом автомобиле, соответствующем зарядном оборудовании и правильно спроектированной электрической системе дома.

Как запитать дом от электромобиля

Эксперт по электромобилям Евгений Муджири раскрывает подробности такого обратного использования батарейных машин:

"Еще несколько лет назад функция Vehicle-to-Load (V2L) встречалась преимущественно в премиальных или экспериментальных моделях. Сейчас ситуация кардинально иная: количество электромобилей с поддержкой обратного питания возросло в разы.

Большинство свежих моделей - от корейских и европейских брендов до китайского автопрома - имеют эту функцию прямо с завода.
Более того, рынок снял главный барьер для пользователей: теперь не нужно искать сложные технические решения или монтировать кустарные схемы.

Достаточно приобрести стандартный заводской переходник, вставляемый в штатный разъем зарядки (Type 2 или китайский GB/T) и превращающий автомобильный порт в обычную бытовую розетку 220 В с мощностью 3-3.5 кВт.

Это позволяет безопасно заживить холодильник, отопительный газовый котел, освещение, насос для воды и весь рабочий сетап гаджетов непосредственно от тяговой батареи."

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Сколько можно получить энергии от электромобиля?

Главное преимущество электромобиля перед портативной зарядной станцией - большая емкость тяговой батареи. Условно, если автомобиль имеет аккумулятор емкостью 60 кВтч, то даже часть этой энергии обеспечит работу критически важных бытовых приборов в течение нескольких часов.

Например, если холодильник, роутер, освещение и другие необходимые устройства суммарно потребляют 300 - 500 Вт, теоретически 30 - 50 кВт·ч энергии хватило бы на десятки часов работы.

На практике время будет зависеть от реального потребления, потерь при преобразовании электроэнергии, температуры и других факторов.
Отметим, что такие мощные потребители, как бойлер, электроплита, электрическое отопление (теплый пол), исчерпают запас энергии в батарее очень быстро.

Например, один только электрообогреватель мощностью 2 кВт за пять часов работы потребит около 10 кВт·ч электроэнергии. Поэтому при длительном отключении важно грамотно распределять нагрузку.

"Чтобы понять масштаб бытовой пользы от электромобиля, следует сравнить цифры", – говорит эксперт по электрической мобильности Евгений Муджири.

"Домашняя зарядная станция емкостью 10-15 кВтч сегодня стоит серьезных денег. В то же время средняя батарея современного электромобиля имеет емкость от 60 до 80 кВтч.

При базовом потреблении частного дома или квартиры (около 4-6 кВтч в сутки в режиме критической нагрузки), запаса одной полностью заряженной машины хватает на 10-14 дней автономного существования". - добавляет эксперт.

"Даже если отдать треть заряда на дом, у батареи останется достаточный запас хода для ежедневных поездок по городу".

Ездим на электромобиле в блекаут: обуза, или полезный помощникФото: функция питания дома или квартиры от электромобиля стала общедоступной (unsplash.com)

Что можно запитать от электромобиля дома

Важно, что для критически важных потребителей в квартире или доме батареи электромобиля будет хватать в течение довольно длительного времени - от нескольких часов до суток.

В частности, электромобиль обеспечит работу дома:

  • холодильника;
  • автоматики отопительного газового котла;
  • циркуляционного насоса системы отопления;
  • системы водоснабжения;
  • освещения;
  • Wi-Fi-роутера и другого сетевого оборудования;
  • компьютеров и зарядных устройств;
  • телевизора;
  • системы сигнализации и видеонаблюдения

Дом питается от электромобиля: чего бояться

Нельзя не упомянуть правила безопасности при подключении электромобиля для питания бытовой электросети.

Для V2H следует использовать соответствующее двунаправленное оборудование, обеспечивающее правильную коммутацию, защиту и изоляцию домашней сети от внешней сети.

Главное условие - при питании от электромобиля как резервного источника здание должно быть электрически отделено от внешней сети. Поэтому подключение V2H должно производиться в соответствии с требованиями производителя автомобиля и с учетом электрической схемы вашего дома.

Электромобиль - батарейка на колёсах

Наш автоэксперт Евгений Муджири раскрывает дополнительный аспект использования батарейных авто в период отключений.

"Еще одно преимущество - это мобильность самого источника энергии. Стационарный аккумулятор в квартире привязан к вашей конкретной розетке: нет света в сети - нет заряда. Электромобиль лишен этой проблемы.

Если дома действуют жесткие графики отключений, машину можно отправить зарядиться туда, где питание:

  • на коммерческий скоростной хаб (DC), питающийся от промышленного генератора или аккумуляторных ферм;
  • на паркинг бизнес-центра;
  • в соседний район, где в данный момент отключений нет.

Полчаса на быстрой зарядке - и вы возвращаетесь домой с 40-50 кВтч энергии, которых семье снова хватит на целую неделю", - завершает эксперт.

Электромобиль и солнечная батарея

Машина на электротяге может выступать еще в одной очень полезной при отключениях роли - накопителе энергии. В частности, речь идет о сочетании электромобиля с альтернативными источниками энергии.

Например, при наличии солнечной электростанции днем можно производить электроэнергию и использовать ее для зарядки автомобиля. А вечером - использовать накопленную в его батарее энергию.

Напомним, что возможности такой системы зависят от конкретного электромобиля, потому что не каждая модель поддерживает двунаправленный обмен энергией.

В заключение

Возможно, вы покупали вашу "электричку" не догадываясь о ее побочном функционале помимо основного транспортного. Но в преддверии тревожной зимы следует погрузиться в содержимое заводского мануала и выяснить, какие вспомогательные функции имеет ваша машина.

На самом деле во многих случаях электромобиль может стать элементом домашней системы резервного питания и поможет семье пережить тяжелый период.

"Электромобиль во время блекаутов окончательно перестал быть обузой", - завершает разговор автоэксперт Евгений Муджири. "Благодаря массовому появлению штатного V2L и недорогим адаптерам он превратился в самый большой и самый выгодный павербанк, который только может быть в распоряжении современной семьи".

Раньше в нашей публикации мы выясняли, сколько реально служит электромобиль в украинских условиях и как продлить его ресурс

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