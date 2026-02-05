Можно ли мыть машину в мороз: это должны знать все водители

Главное:

Мыть ли авто в мороз

Эксперт отмечает, что мыть авто надо обязательно. Соль и реагенты на дорогах разъедают кузов.

Фото: машину мыть надо даже в сильный мороз, чтобы сберечь кузов (freepic)

Но есть три правила безопасности:

после мойки обязательно просите продуть сжатым воздухом все замки, ручки и уплотнители .

. обязательно смажьте резиновые уплотнители дверей силиконовым спреем . Если этого не сделать - вы можете просто не попасть в машину, потому что двери "прикипят".

. Если этого не сделать - вы можете просто не попасть в машину, потому что двери "прикипят". во время движения после мойки несколько раз плавно нажмите на тормоз, чтобы просушить тормозные диски, иначе они могут примерзнуть на стоянке.

Морозы в Украине еще будут держаться

Согласно данным Укргидрометцентра, на ближайшие несколько дней мороз в Украине пойдет на спад. Но уже с воскресенья, 8 февраля, ожидается новая волна похолодания.

Теплее всего будет на западе и юге, там на этой неделе днем прогреет до +8. А вот на востоке и севере все еще будут свирепствовать морозы до -23 ночью.

В частности, в Киеве в воскресенье до -21 ночью, днем - до -11.