Можно ли мыть машину в мороз: это должны знать все водители

В Украине все еще свирепствуют морозы и на этой неделе после волны потепления снова ожидается до -23. Поэтому, отправляясь на мойку в мороз водители должны учесть три правила, которые спасут машину.
В комментарии РБК-Украина автоэксперт Евгений Муджири дал четкий ответ, можно ли на самом деле мыть машину в мороз.
Главное:
Эксперт отмечает, что мыть авто надо обязательно. Соль и реагенты на дорогах разъедают кузов.
Фото: машину мыть надо даже в сильный мороз, чтобы сберечь кузов (freepic)
Но есть три правила безопасности:
Согласно данным Укргидрометцентра, на ближайшие несколько дней мороз в Украине пойдет на спад. Но уже с воскресенья, 8 февраля, ожидается новая волна похолодания.
Теплее всего будет на западе и юге, там на этой неделе днем прогреет до +8. А вот на востоке и севере все еще будут свирепствовать морозы до -23 ночью.
В частности, в Киеве в воскресенье до -21 ночью, днем - до -11.