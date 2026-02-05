Чи можна мити машину в мороз: це мають знати всі водії

Головне:

Мити чи ні: Обов’язково, щоб сіль та реагенти не роз’їдали кузов.

Обов’язково, щоб сіль та реагенти не роз’їдали кузов. Безпека: Замки та ущільнювачі після миття треба продути повітрям.

Замки та ущільнювачі після миття треба продути повітрям. Захист: Змащення гумок силіконовим спреєм вбереже двері від "прикипання".

Змащення гумок силіконовим спреєм вбереже двері від "прикипання". Гальма: Під час руху після миття слід кілька разів натиснути на педаль, щоб просушити диски.

Під час руху після миття слід кілька разів натиснути на педаль, щоб просушити диски. Погода: Сильні морози (до -23°C) повернуться в Україну вже з 8 лютого.

Чи мити авто в мороз

Експерт зазначає, що мити авто треба обов'язково. Сіль та реагенти на дорогах роз'їдають кузов.

Фото: машину мити треба навіть у сильний мороз, щоб зберегти кузов (freepic)

Але є три правила безпеки:

після мийки обов'язково просіть продути стисненим повітрям усі замки, ручки та ущільнювачі .

. обов'язково змастіть гумові ущільнювачі дверей силіконовим спреєм . Якщо цього не зробити - ви можете просто не потрапити в машину, бо двері "прикиплять".

. Якщо цього не зробити - ви можете просто не потрапити в машину, бо двері "прикиплять". під час руху після мийки кілька разів плавно натисніть на гальма, щоб просушити гальмівні диски, інакше вони можуть примерзнути на стоянці.

Морози в Україні ще триматимуться

Згідно з даними Укргідрометцентру, на найближчі кілька днів мороз в Україні піде на спад. Але вже з неділі, 8 лютого, очікується нова хвиля похолодання.

Найтепліше буде на заході та півдні, там цього тижня вдень прогріє до +8. А от на сході та півночі все ще лютуватимуть морози до -23 вночі.

Зокрема, у Києві у неділю до -21 вночі, вдень - до -11.