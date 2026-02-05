Чи можна мити машину в мороз: це мають знати всі водії

В Україні все ще лютують морози і цього тижня після хвилі потепління знову очікується до -23. Тож, відправляючись на мийку в мороз водії мають врахувати три правила, які врятують машину.
У коментарі РБК-Україна автоексперт Євгеній Муджирі дав чітку відповідь, чи можна насправді мити машину в мороз.
Читайте також: Чи потрібно гріти авто в мороз: коли двигун реально готовий до руху
Головне:
Читайте також: Запуск дизеля в -20: реальні поради
Експерт зазначає, що мити авто треба обов'язково. Сіль та реагенти на дорогах роз'їдають кузов.
Фото: машину мити треба навіть у сильний мороз, щоб зберегти кузов (freepic)
Але є три правила безпеки:
Читайте також: Що ніколи не можна робити з машиною на морозі: 10 порад від автоексперта
Згідно з даними Укргідрометцентру, на найближчі кілька днів мороз в Україні піде на спад. Але вже з неділі, 8 лютого, очікується нова хвиля похолодання.
Найтепліше буде на заході та півдні, там цього тижня вдень прогріє до +8. А от на сході та півночі все ще лютуватимуть морози до -23 вночі.
Читайте також: Потепління з нюансами: яка погода буде в Україні сьогодні й коли знову вдарять морози
Зокрема, у Києві у неділю до -21 вночі, вдень - до -11.