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Авто "просится" в вашу полосу: должны ли вы его пропустить

07:15 03.08.2026 Пн
3 мин
Многие водители неправильно трактуют это правило и из-за этого возникают конфликты
aimg Мария Науменко
Фото: интенсивное движение транспорта по улице Киева (Getty Images)

Маневр перестройки кажется простым, но именно во время него водители чаще всего неправильно определяют, кто имеет преимущество.

Главное:

  • Кто должен дать дорогу. Если автомобиль перестраивается в другую полосу, то его водитель должен пропустить транспортные средства, которые уже двигаются по этой полосе.

  • Если перестраиваются два автомобиля. Когда два водителя одновременно начинают перестроить, преимущество имеет автомобиль вправо, а водитель слева должен дать ему дорогу.

  • Какой штраф грозит? За нарушение правил перестройки часть 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 510 гривен.

Кто должен дать дорогу

Если автомобиль хочет перестроиться в соседнюю полосу, это не значит, что другие водители должны его пропустить.

Пункт 10.3 ПДД говорит просто: перестраиваемый водитель должен дать дорогу автомобилям, которые уже едут по той полосе, куда он хочет перестроиться.

То есть если вы спокойно двигаетесь своей полосой, а другой автомобиль пытается перестроиться перед вами, преимущество остается за вами.

Если одновременно перестраиваются два автомобиля

Отдельное правило действует в случае, когда два автомобиля одновременно хотят перестроиться.

К примеру, оба водителя начали выполнять маневр почти одновременно и могут пересечь траектории друг друга.

В такой ситуации пункт 10.3 ПДД определяет, что находящийся слева водитель должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа.

То есть преимущество в таком случае остается за автомобилем направо, а водитель налево должен подождать и выполнить перестройку только после того, как это станет безопасным.

Дает ли поворотник преимущество

Часто можно услышать мнение, что достаточно включить поворотник – и соседний автомобиль обязан пропустить.

На самом деле, это не так.

Согласно пункту 9.2 ПДД , указатель поворота лишь уведомляет других участников движения о намерении выполнить маневр.

А пункт 9.4 ПДД прямо отмечает, что подача такого сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от обязанности убедиться, что перестройка будет безопасной.

Проще говоря, поворотник – это предупреждение, а не право сразу занять другую полосу.

Какой штраф грозит

Если водитель нарушит правила перестройки и не предоставит дорогостоящее транспортное средство, это может стать основанием для административной ответственности.

По части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен .

Ранее РБК-Украина объясняла, можно ли выезжать на перекресток, если впереди образовалась пробка, и почему даже зеленый сигнал светофора не всегда позволяет начать движение.

Также мы рассказывали, нужно ли ждать, пока пешеход полностью перейдет дорогу, и когда водитель может продолжить движение через пешеходный переход.

Кроме того, РБК-Украина разбиралось, можно ли сигналить водителю, медленно едущему впереди или не трогающемуся после зеленого сигнала светофора, и в каких случаях это позволяют Правила дорожного движения.

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