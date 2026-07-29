Можно ли сигналить медленно едущему впереди водителю: что позволяют ПДД

Звуковой сигнал давно стал обычной частью дорожного движения. Однако далеко не все водители знают, в каких случаях его использование действительно разрешено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения .

Главное:

Когда можно сигналить. Звуковой сигнал разрешено использовать только для предотвращения ДТП или вне населенных пунктов – чтобы предупредить других водителей о намерении выполнить обгон.

Звуковой сигнал разрешено использовать только для предотвращения ДТП или вне населенных пунктов – чтобы предупредить других водителей о намерении выполнить обгон. Что означает "для предотвращения ДТП". Клаксон можно использовать, если он поможет предупредить другого участника движения об опасности и избежать аварии.

Клаксон можно использовать, если он поможет предупредить другого участника движения об опасности и избежать аварии. Медленное движение автомобиля впереди или водитель, не трогающийся после зеленого сигнала светофора, не относятся к случаям, когда ПДД прямо позволяют использовать клаксон. Когда сигналить нельзя.

Многие водители воспринимают звуковой сигнал как способ обратить внимание на другого участника дорожного движения. Одни сигналят автомобилю, который двигается слишком медленно, другие - "уснувшему" на светофоре или долго не начинающему движение после включения зеленого сигнала.

Впрочем, Правила дорожного движения не разрешают использовать клаксон в какой-либо ситуации. Для этого есть четкие правила.

Когда ПДД позволяют использовать звуковой сигнал

Согласно пунктам 9.5 и 9.6 ПДД, звуковые сигналы могут применяться только в двух случаях:

для предотвращения дорожно-транспортного происшествия;

вне населенных пунктов – для предупреждения других водителей о намерении выполнить обгон.

Других оснований для использования клаксона Правила не предусматриваются.

Можно ли сигналить медленному водителю

Достаточно распространенная ситуация – впереди едет автомобиль с небольшой скоростью, хотя дорога свободна. Нередко водители сзади пытаются "подгонять" его короткими сигналами.

Однако само по себе медленное движение не входит в перечень случаев , когда ПДД позволяют использовать клаксон.

Если медленный автомобиль не создает непосредственной угрозы аварии, звуковой сигнал только из-за недовольства его скоростью не соответствует требованиям пункта 9.5 ПДД.

А если водитель не трогается на зеленый свет

Именно эта ситуация вызывает больше споров.

Почти каждый водитель хотя бы раз коротко сигналил автомобилю, не начавшему движение после включения зеленого сигнала светофора. Для большинства это обычная практика.

Однако в Правилах дорожного движения нет отдельной нормы, позволяющей использовать клаксон, чтобы привлечь внимание водителя, который "уснул" на светофоре.

То есть формально ПДД определяют лишь два основания для использования звукового сигнала, и такая ситуация среди них не упоминается.

В то же время, на практике короткий сигнал в подобных случаях широко используется, ведь часто помогает быстро привлечь внимание водителя и избежать задержки движения. Именно поэтому многие считают такое поведение нормальным, хотя прямого разрешения в ПДД для этого нет .

Что означает "для предотвращения ДТП"

Под предотвращением ДТП подразумеваются ситуации, когда звуковой сигнал помогает предупредить другого участника движения об опасности.

К примеру, если другой автомобиль начал перестраиваться в вашу полосу и водитель не заметил вас, или существует реальная угроза столкновения.

В таком случае клаксон используется не для того чтобы выразить недовольство, а чтобы помочь избежать аварии.