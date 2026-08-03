Авто "проситься" у вашу смугу: чи повинні ви його пропустити

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Хто має дати дорогу. Якщо автомобіль перестроюється в іншу смугу, саме його водій повинен пропустити транспортні засоби, які вже рухаються цією смугою.

Якщо перестроюються два автомобілі. Коли два водії одночасно починають перестроювання, перевагу має автомобіль праворуч, а водій ліворуч повинен дати йому дорогу.

Який штраф загрожує. За порушення правил перестроювання частина 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі 510 гривень.

Хто має дати дорогу

Якщо автомобіль хоче перестроїтися у сусідню смугу, це ще не означає, що інші водії повинні його пропустити.

Пункт 10.3 ПДР говорить просто: водій, який перестроюється, повинен дати дорогу автомобілям, що вже їдуть тією смугою, куди він хоче перестроїтися.

Тобто якщо ви спокійно рухаєтеся своєю смугою, а інший автомобіль намагається перебудуватися перед вами, перевага залишається за вами.

Якщо одночасно перестроюються два автомобілі

Окреме правило діє у випадку, коли два автомобілі одночасно хочуть перестроїтися.

Наприклад, обидва водії почали виконувати маневр майже одночасно й можуть перетнути траєкторії один одного.

У такій ситуації пункт 10.3 ПДР визначає, що водій, який перебуває ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, який знаходиться праворуч.

Тобто перевага в такому випадку залишається за автомобілем праворуч, а водій ліворуч повинен зачекати та виконати перестроювання лише після того, як це стане безпечним.

Чи дає поворотник перевагу

Часто можна почути думку, що достатньо ввімкнути поворотник - і сусідній автомобіль зобов'язаний пропустити.

Насправді це не так.

Згідно з пунктом 9.2 ПДР, покажчик повороту лише повідомляє інших учасників руху про намір виконати маневр.

А пункт 9.4 ПДР прямо зазначає, що подання такого сигналу не дає водієві переваги та не звільняє його від обов'язку переконатися, що перестроювання буде безпечним.

Простіше кажучи, поворотник - це попередження, а не право одразу зайняти іншу смугу.

Який штраф загрожує

Якщо водій порушить правила перестроювання й не надасть дорогу транспортному засобу, який має перевагу, це може стати підставою для адміністративної відповідальності.

За частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за таке порушення передбачено штраф у розмірі 510 гривень.