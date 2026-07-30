Нужно ли ждать, пока пешеход полностью перейдет дорогу: что говорят ПДД

Пешеход уже почти перешел дорогу, но все еще находится на "зебре". В этот момент многие водители сомневаются, можно ли начинать движение.

Главное:

Нужно ли ждать. ПДД не содержат общего требования ждать, пока пешеход полностью покинет пешеходный переход.

Когда можно продолжить движение. Если автомобиль не заставит пешехода изменить скорость или направление движения, требование "дать дорогу" считают исполненным.

В чем ошибка. Многие водители ошибочно полагают, что трогаться можно только после того, как пешеход полностью перейдет дорогу.

Нужно ли ждать, пока пешеход полностью перейдет дорогу

Пункт 18.1 ПДД обязывает водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость, а при необходимости - остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам.

При этом Правила не содержат требования ждать , пока пешеход полностью покинет пешеходный переход.

Решающее значение имеет само понятие "дать дорогу", определенное пунктом 1.10 ПДД .

Что значит "дать дорогу"

Согласно пункту 1.10 ПДД , дать дорогу означает требование к участнику дорожного движения не продолжать или не возобновлять движение, не совершать каких-либо маневров, если это может заставить других участников движения, имеющих преимущество, изменить скорость или направление движения.

То есть главное не то, пешеход ли полностью перешел дорогу, а то, создаст ли автомобиль для него препятствие или заставит изменить скорость или направление движения.

Когда водитель может начать движение

Если пешеход уже находится на достаточном расстоянии от автомобиля и начало движения не заставит его останавливаться, ускоряться или изменять направление, водитель может продолжить движение.

В то же время, если автомобиль своим движением заставит пешехода изменить скорость или траекторию, это будет означать, что требование "дать дорогу" не выполнено.

Именно поэтому ответ в каждой конкретной ситуации зависит не от того, оставил ли пешеход полностью "зебру", а от того, сохраняет ли он преимущество и не создает ли автомобиль ему помех.

Какой штраф грозит

Если водитель не предпочтет пешеходу на пешеходном переходе, это является нарушением части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 340 грн .