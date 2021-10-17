Новый Lexus LX и задержка Tesla Roadster. Главное из мира авто

Компания Lexus представила внедорожник LX нового поколения, Илон Маск рассказал, почему Tesla Roadster не появится ранее 2023 года, а Ford показал новый Tourneo Connect на базе Volkswagen Caddy.

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Представлен внедорожник Lexus LX нового поколения

Полноразмерный внедорожник Lexus LX четвертого поколения отпраздновал мировую премьеру. Автомобиль, являющийся более роскошной версией Toyota Land Cruiser 300, переехал на новую платформу, получил новые моторы и превзошел предшественника по многим параметрам.

Унификация Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300 означает использование единой модульной архитектуры GA-F. Это позволило новинке стать легче на 200 кг, а центр тяжести был снижен. Интересно, что в отличие от нового "Крузака", роскошный Lexus LX сохранил гидропневматическую подвеску,

Вслед за "трехсоткой" новый Lexus LX также лишился моторов V8, перейдся на V-образные "шестерки". В гамме - две версии. Дизельный Lexus LX 500d с двигателем объемом 3,3 л развивает 300 л.с. и 700 Нм (у прежнего V8 4.5 было 272 л.с. и 650 Нм), а бензиновый Lexus LX 600 с мотором 3.4 располагает 415 л.с. и 650 Нм (ранее у атмосферного V8 было 367 л.с. и 530 Нм). Обе модификации оснащаются безальтернативным десятиступенчатым "автоматом".

Главная особенность интерьера - два дисплея по центру передней панели, установленные друг над другом. Верхний диагональю 12,3 дюйма отвечает за мультимедию и навигацию, нижний 8-дюймовый управляет климатом и режимами езды. Также в гамме впервые появилась четырехместная версия с раздельными креслами второго ряда. Она получила обозначение VIP и на втором ряду имеет сенсорный дисплей в центральном подлокотнике и два экрана, расположенных в подголовниках передних кресел.

Выпуск Tesla Roadster задерживается до 2023 года

Tesla Roadster с разгоном до 100 км/ч всего за 1,9 секунды и максималкой более 400 км/ч был объявлен самым быстрым серийным электромобилем в мире еще до попадания на конвейер. Но теперь Илон Маск объявил, что серийный выпуск нашумевшей новинки начнется не ранее конца 2023 года. Иными словами, первые клиенты получат свои машины в лучшем случае в 2024 году.

На ежегодном собрании акционеров глава Tesla сообщил, что главная причина задержки - дефицит полупроводников. "В этом году мы постоянно испытываем нехватку многих комплектующих, не только микросхем, - отметил Илон Маск. - Если бы не этом, мы бы вообще не меняли планы выпуска новинок".

Интересно, что дефицит микрочипов не помешал Тесле установить очередной рекорд продаж. В III квартале 2021 года компания произвела 237 823 электромобиля, продала 241 300. Аналогичный период предыдущего года Tesla завершила с результатом 201 250 проданных электромобилей.

Honda HR-V нового поколения дебютировала в Европе

Компактный кроссовер Honda HR-V нового поколения начал продаваться в Европе. Новинка предложена исключительно с гибридным приводом.

Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора, причем по умолчанию машина едет на электротяге - бензиновый ДВС выполняет роль генератора, а к приводу колес подключается в избранных режимах. Бензиновый двигатель развивает 106 л.с., а суммарная отдача – 131 л.с. и 253 Нм. Паспортный расход топлива в городе составляет всего 3,1 л/100 км, а в смешанном режиме – 4,2 л/100 км. Разгон до первой "сотни" – 10,7 секунды.

В Европе кроссовер предложен в трех комплектациях Elegance, Advance и Advance Style со стартовой ценой 31 290 евро. В Украине новый HR-V появится в феврале 2022 года, но прием заказов уже стартовал, а цены начинаются с 957 тысяч гривен.

Представлен Ford Tourneo Connect нового поколения на базе Volkswagen Caddy

Компания Ford представила новое поколение "каблучка" Tourneo Connect. Новинка спроектирована в рамках альянса концернов Ford и Volkswagen, созданного три года назад. По большому счету новый Ford Tourneo Connect представляет собой перелицованный Volkswagen Caddy текущего поколения, представленный в 2020 году.

Tourneo Connect базируется на той же платформе MQB, что и Caddy, и в профиль практически от него неотличим. Зато передняя часть - полностью новая. Причем это касается не только фар и решетки радиатора, но также крыльев и капота. В салоне отличий куда меньше - за исключением руля Tourneo Connect копирует Caddy.

При сложенных и демонтированных задних креслах объем грузового отсека составляет 2,6 или 3,1 кубических метров. Линейка двигателей включает бензиновый EcoBoost 1.5 на 112 л.с., а также турбодизель EcoBlue 2.0 мощностью 110 и 120 л.с. Базовая трансмиссия - "механика", за доплату предложен "робот" Powershift с двойным сцеплением.

Предыдущий Connect пока не снимают с конвейера - продолжится выпуск фургонов, ведь новинка пока представлена только в пассажирском исполнении.

Mazda анонсировала пять новых кроссоверов

Японский производитель обнародовал планы расширения модельной линейки в ближайшие два года. Компания готовит к выпуску пять новых кроссоверов, которые предназначены для различных рынков. Поочередно будут представлены CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.

Компактная модель Mazda CX-50 не станет заменой CX-5, а расширит модельный ряд в США - именно для этого рынка предназначена новинка. Производство начнется уже в январе 2022 года на американском заводе Mazda. Также Северной Америке адресованы и большие CX-70 и CX-90. Кроссовер Mazda CX-90 станет флагманом модельной линейки и заменит CX-9.

А вот Mazda CX-60 и CX-80 предназначены для Европы и Японии. Обе модели будут построены на единой модульной платформе и помимо дизайна будут отличаться вместимостью: два и три ряда кресел соответственно.