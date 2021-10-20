Запуск Tesla Cybertruck знову відкладається: компанія прибрала з сайту ціни і специфікації

Цифровий гігант Tesla прибрав зі свого офіційного сайту інформацію про доступні до попереднього замовлення версіях і цінах довгоочікуваного пікапа Tesla Cybertruck. Це пов'язано з черговим перенесенням термінів запуску моделі у виробництво.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Electrek.

Інформація з веб-сайту пропала всього через кілька днів після повідомлення про незначне зниження виробництва на заводі Tesla. Раніше на офіційному сайті компанії був опублікований анонс майбутньої моделі Cybertruck. Покупцям повідомлялося, що вони зможуть купити одно -, дво - і тримоторну версію пікапа за ціною від 39 900 до 69 900 доларів.

З оновленням веб-сайту пропали не тільки ціни, але і більшість доступних раніше технічних характеристик, включаючи кліренс і кути в'їзду/з'їзду.

Базовий одномоторний пікап із заднім приводом здатний розганятися від нуля до 100 км/год за 6,5 секунди і проїхати близько 400 км на одному заряді батареї. Топовому пікапу від Tesla з трьома електродвигунами під силу розігнатися з місця до першої "сотні" за 2,9 секунди і подолати понад 800 км на одному заряді батареї.

Ціна на анонсований Tesla Cybertruck не змінювалася з 2019 року. Ймовірно, компанія взяла невелику паузу, щоб актуалізувати цінники на всі версії машини і мінімізувати свої збитки.

Раніше повідомлялося, що Skoda зупиняє виробництво в Чехії, на черзі Україна. Якщо компанія не вирішить проблему з дефіцитом напівпровідників в найближчі два-три тижні, то заводи не зможуть запуститися до кінця 2021 року.

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