12 прем'єр: які новинки Peugeot, Citroen, Opel і DS з'являться в Україні в найближчі півроку

В українському представництві концерну Stellantis оприлюднили план виведення новинок брендів Peugeot, Citroen, Opel і DS в Україні у найближчі півроку. Всього чотири бренду збагатять наш ринок на 12 нових моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Stellantis Україна.

Незважаючи на кризу напівпровідників, яка призвела до затримки поставок нових автомобілів і спустошенні складів, бренди Peugeot, Citroen, Opel і DS готують для України кілька цікавих новинок. Нічже вони докладно розписані по брендам і термінам виведення.

Новинки Peugeot в Україні

До коца року у бренду Peugeot не передбачається новинок, а перша українська прем'єра відбудеться у січні 2021 року, коли стартують продажі хетчбека Peugeot 308 нового покоління. За місяць на ринок вийде також універсал.

У березні з'явиться електричний кросовер e-2008. Його силова установка має один електромотор на 136 к.с. і батраею на 50 кВт * год з запасом ходу до 350 км.

А у квітні дебютує електрична версія Peugeot Rifter, яка буде доступна в двох варіантах кузова - на 5 і 7 посадочних місць. На даний момент в цьому сегменті на українському ринку немає електричних моделей, тому Peugeot отримає певну перевагу перед конкурентами.

Новинки Citroen в Україні

Citroen вже оголосив ціни на новий крос-хетчбек С4 і почав розгортати продажу, а регулярні поставки почнуться до кінця року. До літа 2022 року бренд представить ще дві новинки.

Електрична версія С4 під названіеeм e-С4 дебютує в травні. Електрокар отримає мотор тю 136 к.с. і 50-кіловатний батарею, яка забезпечує запас ходу до 350 км. А трохи раніше на нашому ринку з'явиться плагін-гібридна версія кросовера C5 Aircross - це передньопривідна машина з двигуном потужністю 225 к.с. Запас ходу на електротязі - 55 км.

Новинки Opel в Україні

Opel першим представить компактний електричний кросовер - Mokka-e дебютує вже в листопаді. У нього запас ходу до 322 км на одній зарядці і 50-кіловатна батарея.

На початку 2022 року на український ринок вийде рестайлінговий кросовер Grandland - з оформленням передньої частини в новому фірмовому стилі Opel Vizor і великими 10-ти і 12-дюймовими екранами в салоні. А в квітні чекаємо на повністю нову Astra шостого покоління. Новинка побудована на платформі EMP-2 і буде випускатися на заводу в Руссельхайме.

Новинки DS в Україні

У преміального бренду DS - три новинки. Перша з них дебютує протягом місяця - це новий компактний кросовер DS 4 Crossback з експресивним дизайном.

Ще до кінця року в українській гамі бренду будуть представлені не тільки кросовери - в грудні на наш ринок вийде великий седан DS 9. Він побудований на платформі EMP-2 і буде випускатися в Руссельхайме на одному заводі разом з новою Opel Astra.

Третя новинка заявлена на січень 2022 року і це буде полнстью електричний кроссвоер DS 3 E-Tense, побудований на субкомпактної платформі CNP.

Нагадаємо, Tesla встановила новий рекорд продажів, незважаючи на дефіцит напівпровідників. У третьому кварталі 2021 року компанія продала 241 300 машин - проти 201 250 за аналогічний період попереднього року.