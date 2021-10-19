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Skoda зупиняє виробництво в Чехії, на черзі Україна

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Вівторок 19 жовтня 2021 17:25
Skoda зупиняє виробництво в Чехії, на черзі Україна Фото: завод Skoda в Млада-Болеслав (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Skoda з 19 жовтня призупиняє роботу двох чеських складальних підприємств. Якщо компанія не вирішить проблему з дефіцитом напівпровідників в найближчі два-три тижні, то заводи не зможуть запуститися до кінця 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Вимушеній зупинці піддалися підприємства в Млада-Болеславі і Врхлабі. Тільки на заводі в Квасинах продовжує працювати один конвеєр. На складах при заводах накопичилося до 10 тисяч недозібраних автомобілів. Skoda планує укомплектовувати їх відсутніми модулями і відправляти до європейських дилерів у міру готовності.

Якщо компанія не зможе за два тижні відшукати потрібну кількість електронних компонентів, то конвеєр зупиниться до кінця поточного року. При такому розвитку подій терміни доставки замовлених автомобілів зрушаться на невизначений термін.

Skoda зупиняє виробництво в Чехії, на черзі УкраїнаЯк повідомили РБК-Україна Авто в українському представництві компанії, завод "Skoda Єврокар" в Соломоново знаходиться в прямій залежності від чеських виробничих майданчиків. Тому за тривалою зупинкою основних заводів в Європі піде і припинення складання машин на українському підприємстві в Закарпатті.

Як нам вдалося з'ясувати, в українській мережі дилерів Skoda сьогодні спостерігається серьйозний дефіцит машин. На сьогодні бажаючим придбати Octavia або Kodiaq доведеться почекати як мінімум до квітня-травня наступного року. І потенційно час очікування обраного автомобіля може змінитися.

Раніше ми писали, які новинки Peugeot, Citroen, Opel І DS з'являться в Україні в найближчі півроку. Всього чотири бренди збагатять наш ринок на 12 нових моделей.

Нагадаємо, що найбільший виробник автомобільного пластику вимагає мільйонні компенсації від автовиробників. Компанія виробляє пластикові деталі, які використовуються в третині всіх транспортних засобів у світі.

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