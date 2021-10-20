Запуск Tesla Cybertruck снова откладывается: компания убрала с сайта цены и спецификации

Цифровой гигант Tesla убрал со своего официального сайта информацию о доступных к предзаказу версиях и ценах долгожданного пикапа Tesla Cybertruck. Это связано с очередным переносом сроков запуска модели в производство.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Информация с веб-сайта пропала всего через несколько дней после сообщения о незначительном снижении производства на заводе Tesla. Ранее на официальном сайте компании был опубликован анонс грядущей модели Cybertruck. Покупателям сообщалось, что они смогут купить одно-, двух- и трехмоторную версию пикапа по цене от 39 900 до 69 900 долларов.

С обновлением веб-сайта пропали не только цены, но и большинство доступных ранее технических характеристик, включая клиренс и углы въезда/съезда.

Базовый одномоторный пикап с задним приводом способен разгоняться от нуля до 100 км/ч за 6,5 секунды и проехать около 400 км на одном заряде батареи. Топовому пикапу от Tesla с тремя электродвигателями под силу разогнаться с места до первой "сотни" за 2,9 секунды и преодолеть свыше 800 км на одном заряде батареи.

Цена на анонсированный Tesla Cybertruck не менялась с 2019 года. Вероятно, компания взяла небольшую паузу, чтобы актуализировать ценники на все версии машины и минимизировать свои убытки.

Ранее сообщалось, что Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина. Если компания не решит проблему с дефицитом полупроводников в ближайшие две-три недели, то заводы не смогут запуститься до конца 2021 года.

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