Не забувайте свої речі: аеропорт в США продає покинуті автомобілі

Аеропорт Піттсбурга проведе аукціон, на якому будуть реалізовано близько 1,5 тисяч різноманітних предметів, забутих і втрачених пасажирами. Серед лотів - 10 лекгових автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto Express.
Ці машини вже не один рік припадають пилом на парковці аеропорту в очікуванні своїх власників, але ті ніби забули про свої транспортні засоби. У деяких виставлених авто відсутні ключі, тому дізнатися пробіг та хоча б приблизний технічний стан у потенційних покупців не вийде.
Згідно із законом підприємство має право реалізувати автомобілі і розпоряджатися з вирученими коштами на власний розсуд.
Також повідомлялося, що найшвидший спорткар Mercedes-AMG знімають з виробництва. Спорткар дебютував в 2014 році, а в грудні нинішнього року покине конвеєр.