Не забывайте свои вещи: аэропорт в США продает брошенные автомобили

Аэропорт Питтсбурга проведет аукцион, на котором будут реализовано около 1,5 тысяч разнообразных предметов, забытых и потерянных пассажирами. Среди лотов - 10 лекговых автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto Express.
Эти машины уже не один год пылятся на парковке аэропорта в ожидании своих владельцев, но те словно забыли о своих транспортных средствах. У части выставленных авто нет ключей, поэтому узнать пробег и хотя бы примерное техническое состояние у потенциальных покупателей не получится.
По закону предприятие имеет право реализовать автомобили и распоряжаться с вырученными средствами по своему усмотрению.
Также сообщалось, что быстрейший спорткар Mercedes-AMG снимают с производства. Спорткар дебютировал в 2014 году, а в декабре нынешнего года покинет конвейер.