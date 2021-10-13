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Найшвидший спорткар Mercedes-AMG знімають з виробництва

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Середа 13 жовтня 2021 11:43
Найшвидший спорткар Mercedes-AMG знімають з виробництва Фото: Mercedes-AMG GT Black Series (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Купе і родстери Mercedes-AMG GT готуються стати історією. Спорткар дебютував в 2014 році, а в грудні нинішнього року покине конвеєр.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor.Es.

Mercedes-AMG-GT прийшов на зміну SLS AMG і першим серед моделей компанії отримав новий V8 об'ємом 4,0 літра. У минулому році світ побачила найшвидша модифікація, названа GT Black Series з двигуном на 730 "сил". Цікаво, що про машину, яка прийде на зміну Mercedes-AMG GT, автомобільній спільноті поки нічого не відомо.

Зараз німецький автовиробник вже припинив прийом замовлень, свої машини отримають лише ті клієнти, які розмістили замовлення раніше.

Замінити йдуть моделі може кабріолет Mercedes-AMG SL, прем'єра якого повинна відбутися в найближчі місяці. Взагалі, німецький автовиробник має намір істотно скоротити лінійку спортивних дводверних автомобілів з п'яти до двох-трьох машин.

Раніше ми повідомляли, що першому сенсорному дисплею в автомобілі виповнилося 35 років. Graphic Control Center від Buick представляв собою електронно-променеву трубку з простим чорно-зеленим екраном.

Також ми писали, що Hyundai інвестує 1 мільярд доларів у паливні елементи. Нові заводи приєднаються до існуючого підприємства Hyundai в Чунджу.

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