Jeep і RAM покажуть п'ять незвичайних позашляховиків на виставці SEMA

Підрозділ Mopar, що спеціалізується на доопрацюванні автомобілів RAM, Dodge і Jeep, готує кілька прем'єр до виставки SEMA. На автошоу будуть покащани п'ять концептуальних позашляховиків.
Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Motor Authority.
Mopar зберігає деталі про новинки в секреті, але представив по одному зображенню кожного автомобіля. На них можна помітити плагін-гібридну версію Jeep Wrangler 4XE, заряджений пікап Ram 1500 TRX, а також інші новинки концерну.
На одному з тизерних зображень також зображено намет, встановлений поруч з Ram 1500. Ймовірно, прем'єру відсвяткує якась туристична модифікація повнопривідного пікапа.
Про інші новинки відомо ще менше, але найбільше інтригує Jeep в класичному вигляді кольору хакі з фарами-шукачами і позашляхової гумою.
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