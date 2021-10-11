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Курс на водень: Hyundai інвестує 1 мільярд доларів у паливні елементи

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Понеділок 11 жовтня 2021 16:50
Курс на водень: Hyundai інвестує 1 мільярд доларів у паливні елементи Досвідчений вантажний автомобіль на паливних елементах Hyundai (hyundainews.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Hyundai розширює напрямок водневих автомобілів на паливних елементах. У будівництво двох нових заводів в Південної Кореї, призначених для випуску паливних елементів, буде інвестовано 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Hyundai.

Нові заводи приєднаються до існуючого підприємства Hyundai в Чунджу, яке виробляє блоки паливних елементів з 2018 року. Однак існуюча фабрика має більш скромні виробничі потужності - до 23 000 водневих елементів на рік.

На церемонії закладки фундаменту в Інчхоні, де будуть розташовані нові виробничі потужності, автовиробник заявив, що інвестує 1,1 мільярда доларів США в заводи, які почнуть виробляти паливні елементи в другій половині 2023 року. За оцінками Hyundai, нові заводи зможуть випускати близько 100 тисяч водневих паливних елементів на рік.

Курс на водень: Hyundai інвестує 1 мільярд доларів у паливні елементиЗа допомогою нових заводів Hyundai сподівається розширити свою виробничу лінійку і диверсифікувати водневий бізнес. Зараз компанія виробляє системи для водневих електромобілів, але має намір вийти на нові ринки, такі як будівельна техніка та логістичне обладнання.

Hyundai вже виробила водневі паливні елементи для навантажувачів, а в цей час розробляє силові агрегати для екскаваторів, що працюють на водні. Також компанія планує створити більші системи паливних елементів для невеликих літаків.

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