Jeep и RAM покажут пять необычных внедорожников на выставке SEMA

Подразделение Mopar, специализирующееся на доработке автомобилей RAM, Dodge и Jeep, готовит несколько премьер к выставке SEMA. На автошоу будут покащаны пять концептуальных внедорожников.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor Authority.
Mopar хранит детали о новинках в секрете, но представил по одному изображению каждого автомобиля. На них можно заметить плагин-гибридную версию Jeep Wrangler 4xe, заряженный пикап Ram 1500 TRX, а также другие новинки концерна.
На одном из тизерных изображений также изображена палатка, установленная рядом с Ram 1500. Вероятно, премьеру отпразднует какая-то туристическая модификация полноприводного пикапа.
О других новинках известно еще меньше, но больше всего интригует Jeep в классическом облике цвета хаки с фарами-искателями и внедорожной резиной.
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