Jeep и RAM покажут пять необычных внедорожников на выставке SEMA

Подразделение Mopar, специализирующееся на доработке автомобилей RAM, Dodge и Jeep, готовит несколько премьер к выставке SEMA. На автошоу будут покащаны пять концептуальных внедорожников.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor Authority.

Mopar хранит детали о новинках в секрете, но представил по одному изображению каждого автомобиля. На них можно заметить плагин-гибридную версию Jeep Wrangler 4xe, заряженный пикап Ram 1500 TRX, а также другие новинки концерна.

Jeep Wrangler 4xe станет первым подзаряжаемым гибридом Jeep, продажи которого начнутся в США до конца 2021 года. Mopar уже анонсировал линейку запчастей и аксессуаров для него в начале этого года под баннером Jeep Performance Parts. Jeep также продемонстрировал полностью электрический концепт Wrangler на ежегодном пасхальном сафари на джипах в Моаве, штат Юта, в начале этого года.

Новый Ram 1500 TRX, который также покажут на выставке, оснащен 6,2-литровым V8 с наддувом мощностью 702 л.с. Тяжелый пикап с этим мотором способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды.

На одном из тизерных изображений также изображена палатка, установленная рядом с Ram 1500. Вероятно, премьеру отпразднует какая-то туристическая модификация полноприводного пикапа.

О других новинках известно еще меньше, но больше всего интригует Jeep в классическом облике цвета хаки с фарами-искателями и внедорожной резиной.

Напомним, компания Rivian понесла убыток в 1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют документы, поданные компанией Rivian в Комиссию по ценным бумагам и биржам 1 октября 2021 года.

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