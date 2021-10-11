ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

По стопах Tesla: компанія Rivian понесла збиток в 1 млрд доларів і готує автопілот за 10 тисяч

Новость на русском →
Понеділок 11 жовтня 2021 17:21
По стопах Tesla: компанія Rivian понесла збиток в 1 млрд доларів і готує автопілот за 10 тисяч Электропикап Rivian R1T (Фото: motortrend.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Rivian в цей час є збитковою. Проте на електричний пікап R1T зібрано майже 50 тисяч попередніх замовлень, а в списку опцій машини з'явиться автопілот.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MotorTrend.

Про це свідчать документи, подані компанією Rivian в Комісію з цінних паперів і бірж 1 жовтня 2021 року. Тим самим стали відомі досить цікаві бізнес-деталі про фінансовий стан Rivian: наприклад, чистий збиток Компанії тільки в першій половині поточного року склав 994 мільйони доларів. Або про те, що на вантажівку R1T і майбутній позашляховик R1S вже оформлено 48 390 попередніх замовлень.

По стопах Tesla: компанія Rivian понесла збиток в 1 млрд доларів і готує автопілот за 10 тисяч

Электропікап Rivian R1T

Але є і більш цікаві речі, що хвилюють потенційних покупців. Так Rivian збирається стягувати плату за користування системою автономного водіння 3-го рівня. Формулювання в документі вказує на те, що необхідне обладнання є, але програмне забезпечення вимагає розблокування. Вказана і приблизна ціна - 10 тисяч доларів.

Звучить знайомо? Схоже, Rivian йде по стопах Tesla, у якої розблокування автопілота також коштує 10 тисяч доларів або 99-199 доларів на місяць за підпискою.

По стопах Tesla: компанія Rivian понесла збиток в 1 млрд доларів і готує автопілот за 10 тисяч

Крім того, Rivian пропонує щомісячні підписки на інформаційно-розважальні, комунікаційні, діагностичні та інші послуги. І теж не безкоштовно.

За розрахунками компанії, дохід від програмних послуг складе 15,5 тисячі доларів за час життя автомобіля (вважається, що це 10 років), якщо власник підпишеться на всі можливі сервіси.

Нагадаємо, що Tesla хоче зірвати випуск електромобілів Rivian, звинувачуючи компанію в промисловому шпигунстві. Справа розглядається у Верховному суді Каліфорнії.

Читайте РБК-Україна в Google News
электромобили Tesla
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору