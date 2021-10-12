Все придумано до нас: першому сенсорному дисплею в автомобілі виповнилося 35 років

Найпершим серійним автомобілем, оснащеним сенсорним дисплеєм, був Buick Riviera 1986 року. Перший інфотеймент назвали Graphic Control Center, або CCC.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MotorWeek.

Практично в кожному новому автомобілі сьогодні є інформаційно-розважальна система з сенсорним екраном. Багатьом здається, що ці технології прийшли в автомобілі 10-15 років тому. Але їх історія істотно довша.

Graphic Control Center від Buick представляв собою електронно-променеву трубку з простим чорно-зеленим екраном. Крім того, він був дуже маленьким, розміром всього 3х4 дюйма. Дисплей містив всю важливу інформацію про поїздку і мав 32000 слів пам'яті. Уявіть, пам'ять вимірювалася словами!

Через дисплей також можна було управляти клімат-контролем. Система була настільки графічно просунутою для свого часу, що маленький вентилятор, що відображається на екрані, обертався швидше, коли збільшувалася інтенсивність обдування.

За управління радіо також відповідав дисплей. За допомогою невеликого екрану можна було налаштувати звуковий баланс аудіосистеми. Незважаючи на широкі можливості інфотеймента, споживачі не оцінили Graphic Control Center. Сенсорний дисплей зник з конфігуратора моделі в 1990 році, щоб повернутися через майже півтора десятка років.

Японські інженери за океаном також активно експериментували з сенсорними дисплеями і в 1990 році показали свій перший серійний варіант на Mazda Eunos Cosmo. Флагманське купе також стало першим у світі автомобілем з кольоровою навігаційною системою.

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