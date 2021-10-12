Все придумано до нас: першому сенсорному дисплею в автомобілі виповнилося 35 років

Найпершим серійним автомобілем, оснащеним сенсорним дисплеєм, був Buick Riviera 1986 року. Перший інфотеймент назвали Graphic Control Center, або CCC.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MotorWeek.
Практично в кожному новому автомобілі сьогодні є інформаційно-розважальна система з сенсорним екраном. Багатьом здається, що ці технології прийшли в автомобілі 10-15 років тому. Але їх історія істотно довша.
Через дисплей також можна було управляти клімат-контролем. Система була настільки графічно просунутою для свого часу, що маленький вентилятор, що відображається на екрані, обертався швидше, коли збільшувалася інтенсивність обдування.
Японські інженери за океаном також активно експериментували з сенсорними дисплеями і в 1990 році показали свій перший серійний варіант на Mazda Eunos Cosmo. Флагманське купе також стало першим у світі автомобілем з кольоровою навігаційною системою.
Раніше повідомлялося, що у Києві презентують новий міський електробус із запасом ходу понад 300 км. Пасажиромісткість машини-72 пасажири.
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