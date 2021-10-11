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Найдешевший електромобіль Hyundai готується змінити покоління

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Понеділок 11 жовтня 2021 15:55
Найдешевший електромобіль Hyundai готується змінити покоління Електромобіль Hyundai Kona Electric (Фото: Hyundai Motor Company)
Автор: Олександр Мороз

Концерн Hyundai Motor планує почати випуск електрокара Kona Electric другої генерації в наступному році. На заводі в корейському Ульсані вже йде модернізація під випуск новинки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AjuNews.

Підприємство в Ульсані розділене на п'ять заводів, кожен з яких буде спеціалізуватися на випуску конкретних моделей. В даний час Kona Electric паралельно випускається на двох майданчиках, але в майбутньому виробництво електромобіля буде зосереджено на заводі №3 з одночасним збільшенням його потужностей під випуск до 80 тисяч на рік.

Найдешевший електромобіль Hyundai готується змінити покоління

Електромобіль Hyundai Kona Electric поточного покоління

Мета Модернізації - запустити серійне виробництво електромобіля Kona Electric другого покоління вже в першій половині наступного року.

Найдешевший електромобіль Hyundai готується змінити покоління

Деякий час тому електрокар Hyundai Kona Electric вже ставав антигероєм новинної стрічки. Виявилося, що в деяких електромобілях некоректно працює програмне забезпечення, а також є проблеми в роботі батарей виробництва LG Chem. Це призвело до масштабної відкликної кампанії, яка торкнулася 75 тисяч автомобілів по всьому світу.

Найдешевший електромобіль Hyundai готується змінити покоління

Попри це корейці сповнені оптимізму щодо світлого майбутнього моделі. Актуальна Hyundai Kona Electric представлена на українському ринку в єдиній комплектації Dynamic за ціною 1 024 600 гривень. Електромобіль оснащується електромотором потужністю 136 к. с.

Нагадаємо, що Hyundai запропонувала вбудувати приладову панель прямо в рульове колесо. Це дозволить водієві безперешкодно бачити всю важливу інформацію.

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