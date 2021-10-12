Все придумано до нас: первому сенсорному дисплею в автомобиле исполнилось 35 лет

Самым первым серийным автомобилем, оснащенным сенсорным дисплеем, был Buick Riviera 1986 года. Первый инфотеймент назвали Graphic Control Center, или CCC.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на MotorWeek.

Практически в каждом новом автомобиле сегодня есть информационно-развлекательная система с сенсорным экраном. Многим кажется, что эти технологии пришли в автомобилестроение 10-15 лет назад. Но их история существенно длиннее.

Graphic Control Center от Buick представлял собой электронно-лучевую трубку с простым черно-зеленым экраном. Кроме того, он был очень маленьким, размером всего 3×4 дюйма. Дисплей содержал всю важную информацию о поездке и имел 32000 слов памяти. Представьте, память измерялась словами!

Через дисплей также можно было управлять климат-контролем. Система была настолько графически продвинутой для своего времени, что маленький вентилятор, отображаемый на экране, вращался быстрее, когда увеличивалась интенсивность обдува.

За управление радио также отвечал дисплей. С помощью небольшого экрана можно было настроить звуковой баланс аудиосистемы. Несмотря на широкие возможности инфотеймента, потребители не оценили Graphic Control Center. Сенсорный дисплей пропал из конфигуратора модели в 1990 году, чтобы вернуться спустя почти полтора десятка лет.

Японские инженеры за океаном также активно экспериментировали с сенсорными дисплеями и в 1990 году показали свой первый серийный вариант на Mazda Eunos Cosmo. Флагманское купе также стало первым в мире автомобилем с цветной навигационной системой.

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