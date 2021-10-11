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У Києві презентують новий міський електробус з запасом ходу понад 300 км

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Понеділок 11 жовтня 2021 15:15
У Києві презентують новий міський електробус з запасом ходу понад 300 км Фото: электробус МАЗ-303Е (maz.by)
Автор: Константин Широкун

Новий електробус МАЗ-303Е покажуть в Києві на виставці CityTrans & Parking. Пасажиромісткість машини - 72 пасажири.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт МАЗа.

МАЗ-303Е покажуть на виставці CityTrans & Parking, яка пройде в Nivki-hall з 12 по 13 жовтня. Електробус приводиться в рух електромотором ZF CeTrax потужністю 300 кВт. Тягова батарея ємністю 285 кВт•год забезпечує запас ходу в місті в районі 280-320 км, а на повну зарядку акумулятора електробуси знадобиться не більше 6 годин.

У Києві презентують новий міський електробус з запасом ходу понад 300 кмМАЗ-303E має довжину 12,43 м і виконаний за концепцією низькопідлогової машини з висотою підлоги всього 320 мм.Місткість МАЗ-303E становить не більше 72 пасажирів, з них передбачено 30 місць для сидіння. Як і годиться сучасному громадському транспорту, в салоні встановлений кондиціонер, USB-роз'єми для підзарядки гаджетів, відкидний пандус для інвалідних колясок та ін.

У Києві презентують новий міський електробус з запасом ходу понад 300 кмЕлектробус оснастили такими системами безпеки, як ECAS і EBS (система екстреного гальмування), а також датчиками світла і дощу. Примітно, що взимку 2021 року електробус МАЗ-303E проходив випробування в Київпастрансі та демонструвався київським чиновникам.

Раніше ми писали, що в Україні почався дефіцит нових автомобілів. Зараз склади більшості українських автодилерів спорожніли.

Також повідомлялося, що ціни на батареї за 13 років подешевшали майже на 100 відсотків. Але в майбутньому індустрії не варто чекати настільки стрімкого зниження цін на акумулятори.

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