Новий Jeep Grand Cherokee 2022: стала відома дата дебюту в Україні

Новий Jeep Grand Cherokee 2022 отримав зменшену у порівнянні з попередником колісну базу, щоб істотно відрізнятися від семимісного варіанту Grand Cherokee L, представленого в січні. Найголовнішою новиною стала поява плагін-гібридної версії.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Jeep.
П'ятимісний Grand Cherokee з'явиться у дилерів на рідному для себе американському ринку в грудні 2021 року, поставки підзаряджається гібрида заплановані на перший квартал 2022-го.
Як вдалося з'ясувати РБК-Україна Авто, в салонах українських дилерів Jeep новий Grand Cherokee з'явиться орієнтовно влітку 2022 року. Але з огляду на дефіцит напівпровідників у всьому світі, терміни поставок позашляховика можуть подовжитися. Українські ціни стануть відомі ближче до початку продажів.
Нагадаємо Nissan показав свій самий утилітарний електромобіль Townstar. Townstar побудований на платформі CMF-C Альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi.
Також повідомлялося, що Китай хоче вразити світ електричним гіперкаром Othello. Заявлена ціна новинки не повинна перевищити 288 000 доларів.