Новый Jeep Grand Cherokee 2022: стала известна дата дебюта в Украине

Новый Jeep Grand Cherokee 2022 получил уменьшенную в сравнении с предшественником колесную базу, чтобы существенно отличаться от семиместного варианта Grand Cherokee L, представленного в январе. Самой главной новостью стало появление плагин-гибридной версии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Jeep.

Новую плагин-гибридную версию назвали Grand Cherokee 4xe. Силовая установка сочетает в себе 2,0-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель с парой электромоторов. Суммарная мощность силового агрегата составляет 375 л.с. Тяговой аккумуляторной батареи емкостью 17 кВт•ч достаточно, чтобы внедорожник проезжал на электротяге около 40 км.

В моторной линейке также присутствует 3,6-литровый V6 Pentastar мощностью 293 л.с. и 5,7-литровый бензиновый V8 Hemi мощностью 357 л.с. Одновременно компания представила и внедорожную модификацию Trailhawk. Спецверсия получила пневматическую подвеску с максимальным дорожным просветом на уровне 287 мм, грязевую резину, блокировку заднего межколесного дифференциала, выведенные в бамперы буксировочные проушины и пр.

Базовые версии будут поставляться в заднеприводном варианте. Но традиционно Jeep предлагает множество вариантов подключаемого полного привода: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II и Quadra-Drive II. Внутри пятиместный Grand Cherokee выглядит почти идентично семиместному Grand Cherokee L.

Пятиместный Grand Cherokee появится у дилеров на родном для себя американском рынке в декабре 2021 года, поставки подзаряжаемого гибрида запланированы на первый квартал 2022-го.

Как удалось выяснить РБК-Украина Авто, в салонах украинских дилеров Jeep новый Grand Cherokee появится ориентировочно летом 2022 года. Но учитывая дефицит полупроводников во всем мире, сроки поставок внедорожника могут сдвигаться. Украинские цены станут известны ближе к началу продаж.

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