Новый Jeep Grand Cherokee 2022: стала известна дата дебюта в Украине

Новый Jeep Grand Cherokee 2022 получил уменьшенную в сравнении с предшественником колесную базу, чтобы существенно отличаться от семиместного варианта Grand Cherokee L, представленного в январе. Самой главной новостью стало появление плагин-гибридной версии.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Jeep.
Пятиместный Grand Cherokee появится у дилеров на родном для себя американском рынке в декабре 2021 года, поставки подзаряжаемого гибрида запланированы на первый квартал 2022-го.
Как удалось выяснить РБК-Украина Авто, в салонах украинских дилеров Jeep новый Grand Cherokee появится ориентировочно летом 2022 года. Но учитывая дефицит полупроводников во всем мире, сроки поставок внедорожника могут сдвигаться. Украинские цены станут известны ближе к началу продаж.
Напомним, что Nissan показал свой самый утилитарный электромобиль Townstar. Townstar построен на платформе CMF-C альянса Nissan-Renault-Mitsubishi.
Также сообщалось, что Китай хочет поразить мир электрическим гиперкаром Othello. Заявленная цена новинки не должна превысить 288 000 долларов.